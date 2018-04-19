Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 20’nci Uluslararası Çocuk Festivali’ne katılmak üzere ülkeye gelen ekiplerin temsilcilerini kabul etti.



Kabulde, ekip temsilcileri Cemal Özyiğit’e ülkelerine özgü hediyeler takdim etti.



Milli Eğitim Bakanı Özyiğit kabulde yaptığı konuşmada, Atatürk’ün 23 Nisan’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı nedeniyle bayram ilan ederek, çocuklara “yurtta sulh dünyada sulh” temennisiyle armağan ettiğini belirterek, KKTC’de de eğitime Atatürk’ün ilke ve devrimleri temelinde şekil verildiğini kaydetti.



Adada halen kalıcı bir barışın tesis edilmediğini, bölgede ise savaşların yaşandığını, insanların öldürüldüğünü ve bundan çok üzüntü duyduklarını anlatan Özyiğit, bölge ve dünyada bir an önce barışın egemen kılınması ve tüm çocukların kardeşçe yaşamasının en büyük arzuları olduğunu kaydetti.



Uluslararası Çocuk Festivali dolayısıyla yabancı ekiplerin KKTC’ye gelmesinin kültürlerin görüşmesi, kardeşlik ve dostluk köprülerinin kurulması açısından çok önemli olduğunu kaydeden Özyiğit, kurulacak bu köprülerin ileride devam etmesi halinde tüm bölge ve dünyada barışın hakim olacağına inandığını kaydetti.



