Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111856
ALTIN
174.516
DOLAR
4.0283
STERLİN
5.7346
EURO
4.9805
Sapık tutuklu yargılanacak
SAPIK TUTUKLU YARGILANACAK
Kadın Cinayetine Müebbet Hapis Cezası
KADIN CİNAYETİNE MÜEBBET HAPİS CEZASI
Cinayete müebbet hapis
CİNAYETE MÜEBBET HAPİS
İki kişiyi darp ettiler
İKİ KİŞİYİ DARP ETTİLER
banner256

Cemal Özyiğit, 20’nci Uluslararası Çocuk Festivali’ne katılmak üzere ülkeye gelen ekiplerin temsilcilerini kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 20’nci Uluslararası Çocuk Festivali’ne katılmak üzere ülkeye gelen ekiplerin temsilcilerini kabul etti.

Cemal Özyiğit, 20’nci Uluslararası Çocuk Festivali’ne katılmak üzere ülkeye gelen ekiplerin temsilcilerini kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 20’nci Uluslararası Çocuk Festivali’ne katılmak üzere ülkeye gelen ekiplerin temsilcilerini kabul etti.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:57
Cemal Özyiğit, 20’nci Uluslararası Çocuk Festivali’ne katılmak üzere ülkeye gelen ekiplerin temsilcilerini kabul etti
banner238

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 20’nci Uluslararası Çocuk Festivali’ne katılmak üzere ülkeye gelen ekiplerin temsilcilerini kabul etti.

Kabulde, ekip temsilcileri Cemal Özyiğit’e ülkelerine özgü hediyeler takdim etti.

Milli Eğitim Bakanı Özyiğit kabulde yaptığı konuşmada, Atatürk’ün 23 Nisan’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı nedeniyle bayram ilan ederek, çocuklara “yurtta sulh dünyada sulh” temennisiyle armağan ettiğini belirterek, KKTC’de de eğitime Atatürk’ün ilke ve devrimleri temelinde şekil verildiğini kaydetti.

Adada halen kalıcı bir barışın tesis edilmediğini, bölgede ise savaşların yaşandığını, insanların öldürüldüğünü ve bundan çok üzüntü duyduklarını anlatan Özyiğit, bölge ve dünyada bir an önce barışın egemen kılınması ve tüm çocukların kardeşçe yaşamasının en büyük arzuları olduğunu kaydetti.

Uluslararası Çocuk Festivali dolayısıyla yabancı ekiplerin KKTC’ye gelmesinin  kültürlerin görüşmesi, kardeşlik ve dostluk köprülerinin kurulması açısından çok önemli olduğunu kaydeden Özyiğit, kurulacak bu köprülerin ileride devam etmesi halinde tüm bölge ve dünyada barışın hakim olacağına inandığını kaydetti.

 


Son Güncelleme: 19.04.2018 12:11
Anahtar Kelimeler:
BakanözyiğitçocukFestivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı ile Başbakan biraraya geldiler!
Akıncı ile Başbakan biraraya geldiler!
 Kıbrıslı Türk Sanatçılar Emin Çizenel ve Ümit İnatçı ile Türkiye’den İsmet Değirmenci etkinlikte buluşuyor!
 Kıbrıslı Türk Sanatçılar Emin Çizenel ve Ümit İnatçı ile Türkiye’den İsmet Değirmenci etkinlikte buluşuyor!
Kıbrıs'ta kimler zengin oldu!
Kıbrıs'ta kimler zengin oldu!
TÜRKİYE’DE YKS’NİN 1 TEMMUZ’A ALINMASI KKTC’DEKİ YEREL SEÇİM TARİHİNİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ
TÜRKİYE’DE YKS’NİN 1 TEMMUZ’A ALINMASI KKTC’DEKİ YEREL SEÇİM TARİHİNİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ
 KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronit azınlık için Güney Kıbrıs’tan gönderilen erzak yardımlarına uygulanan gümrük vergisi kaldırıldı.
 KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronit azınlık için Güney Kıbrıs’tan gönderilen erzak yardımlarına uygulanan gümrük vergisi kaldırıldı.
Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Coşkun Ankara Belediye Başkanı Tuna İle Görüştü
Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Coşkun Ankara Belediye Başkanı Tuna İle Görüştü
Yarın Bu Bölgelerde 4 Saat Elektrik Kesinti Var
Yarın Bu Bölgelerde 4 Saat Elektrik Kesinti Var
Akıncı'dan flaş Rum açıklaması!
Akıncı'dan flaş Rum açıklaması!
BU BAL SAHTE ÇIKTI TOPLATILIYOR!
BU BAL SAHTE ÇIKTI TOPLATILIYOR!
Üniversite sınavlarına seçim engeli
Üniversite sınavlarına seçim engeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim