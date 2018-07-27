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Çeler, Şiddete Maruz Kalan Kadınlara 183 İhbar Hattını Aramaları Çağrısında Bulundu

Lefkoşa, 27 Temmuz 18 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, şiddete maruz kalan kadınlara, Sosyal Hizmetler Dairesi Alo 183 ihbar hattını aramaları çağrısında bulundu.

Çeler, Şiddete Maruz Kalan Kadınlara 183 İhbar Hattını Aramaları Çağrısında Bulundu

Lefkoşa, 27 Temmuz 18 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, şiddete maruz kalan kadınlara, Sosyal Hizmetler Dairesi Alo 183 ihbar hattını aramaları çağrısında bulundu.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:35
Çeler, Şiddete Maruz Kalan Kadınlara 183 İhbar Hattını Aramaları Çağrısında Bulundu
Lefkoşa, 27 Temmuz 18 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, şiddete maruz kalan kadınlara, Sosyal Hizmetler Dairesi Alo 183 ihbar hattını aramaları çağrısında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler yaptığı yazılı açıklamada, “Bir müdahale ihtiyacı durumunda, bizlere mutlaka ulaşılması çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle herhangi bir şiddet karşısında yardım elini uzatabilmemiz adına, Sosyal Hizmetler Dairesi Alo 183 ihbar hattı hizmet vermektedir” dedi.

KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNCELİKLİ HEDEF

Şiddete maruz kalan kadınlar için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Çeler, “Önleyici ve koruyucu tedbirlerle kadınların güçlendirilmesi öncelikli hedef olarak belirlenirken, şiddete ve istismara maruz kalan kadınlara, Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası çerçevesinde, yeterli maddi olanağı olmayan kadınlara adli yardım desteği verilmesi için Barolar Birliği ile bir araya gelindi” dedi.

Çeler, hazırlanan protokol çerçevesinde, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yapılan araştırma sonucunda, hukuki destek alması uygun görülen kadınların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne bildirileceğini ve birlik tarafından belirlenecek avukat aracılığı ile gerekli hizmeti almalarının sağlanacağını kaydetti.

Öte yandan Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü ile başlatılan bir çalışmayla şiddet gören veya mağdur olan ekonomik yönden yetersiz kadınlara ev kira desteği verilmesi ile ilgili işbirliğinin de başlatıldığını kaydeden Çeler, “Konu ile ilgili protokol önümüzdeki günlerde imzalanma aşamasına getirilecektir. Ayrıca şiddetle ilgili toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla bir eğitim seferberliği başlatılması ile ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere olup Eylül ayı sonu itibarı ile başlatılması hedeflenmiştir” dedi.

(ID/SEL)
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