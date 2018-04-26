Çeler’den İşverenlere: “1 Mayıs’ta Tüm Çalışanlar Tatil Yapsın”

Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda çalışanların tatil yapması konusunda tüm sektörlere duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler yazılı açıklamayla, tüm işveren temsilcilerine 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda çalışanlarının tatil yapmasına imkan yaratmaları yönünde çağrı yaptı.



Çeler açıklamasında, “1 Mayıs İşçi Bayramı, Resmi Tatil ve Anma Günleri Yasası kapsamında, işçi ve emekçiler tarafından Birlik ve Dayanışma Günü olarak ülkemizde resmi tatil günü olarak kutlanmaktadır. Bakanlığımız 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda tüm çalışanların tatil yapması hususunda kamuoyunda farkındalık yaratılması amacıyla girişim başlatmıştır” ifadelerini kullandı.







Birçok sektör temsilcisi ve sivil toplum örgütünün de 1 Mayıs’ta işçilerin çalıştırılmaması konusunda destek ve hassasiyetini bakanlığa ilettiğini belirten Çeler, “Bu çerçevede, tüm sektör temsilcisi işverenlerimizden bakanlık olarak konuyla ilgili hoşgörü ve sağduyu beklemekteyiz” dedi.(GÖZ/GUR) FOTOĞRAFLI