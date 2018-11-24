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Çeler, 3. Uluslararası Kadın Ve Adalet Zirvesi’nde ‘‘liderler Oturumu’’nda Konuşma Yaptı

Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, açılışını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı, TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) evsahipliğinde, ‘’Ailenin Güçlendirilmesi’’ temasıyla İstanbul’da gerçekleşen 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi\'ne katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Çeler, 3. Uluslararası Kadın Ve Adalet Zirvesi’nde ‘‘liderler Oturumu’’nda Konuşma Yaptı

Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, açılışını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı, TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) evsahipliğinde, ‘’Ailenin Güçlendirilmesi’’ temasıyla İstanbul’da gerçekleşen 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi\'ne katılarak konuşma gerçekleştirdi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 20:41
Çeler, 3. Uluslararası Kadın Ve Adalet Zirvesi’nde ‘‘liderler Oturumu’’nda Konuşma Yaptı
Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, açılışını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı, TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) evsahipliğinde, ‘’Ailenin Güçlendirilmesi’’ temasıyla İstanbul’da gerçekleşen 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi\'ne katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Dayanışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak\'ın yaptığı "Küreselleşen Dünyada Ailenin Önemi , Öncelikli Politikalar ve Uygulamalar " başlıklı Liderler Oturumu’nda konuşma yapan Bakan Çeler, KKTC’de ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Liderler Oturumu’nda TC Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Filistin Kadın İşleri Bakanı Haifa Al-Agha Azerbaycan Kadın İşleri, Aile ve Cinsiyet Bakanı Hijran Huseynova, Senegal Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komisyon Başkanı Ndèye Sali Diop Dieng, Uganda Cinsiyet, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Janat Mukwayave, Kırgızistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Adiyev Kanybek Mamatbekovich de konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmasında; Küreselleşen toplumsal alan büyüdükçe, geleneksel aile yapısının özgün niteliklerini kaybettiğini ve aile kurumunun çeşitli risklerle karşı karşıya kaldığını anlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, aile yapısındaki değişim ve dönüşüme etki eden unsurların başında enflasyon, işsizlik gibi ekonomik sebeplerin ve buna bağlı sosyal sorunların geldiğine dikkat çekti. Çeler, kuşaklar arası iletişimin azalması, boşanmaların artması, aile içi şiddetin artarak varlığını sürdürmesi ve gelişen iletişim teknolojilerinin de ailenin yapısını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Ailenin güçlendirilmesi ve risklere karşı korunması amacıyla bakanlığı aracılığıyla sürdürülen hizmetler hakkında bilgi veren Çeler, hem çalışma hayatında hem de sosyal hizmetler alanında yapılan düzenlemelerle ailelerin hayatını iyileştirecek adımlar atmaya gayret ettiklerini söyledi.

Çeler, aile bütünlüğünün ve refahının korunması amacıyla Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ekonomik yönden ihtiyaçlı ve dar gelirli ailelere nakdi yardım desteği verdiğini, çocuk ve ailenin güçlendirilmesi amacıyla ise eğitim, danışmanlık, çocuk yuvası, yaşlı bakımı ve koruyucu aile başta olmak üzere çok yönlü hizmetler sunduğunu belirtti.

Aile birliğinin bozulmasına sebep olan etmenlerin başında kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin geldiğini kaydeden Çeler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin, önümüzdeki günlerde aktif olarak hizmete başlamasıyla, TOCED bünyesinde kurulacak Şiddet Müdahale Merkezleri’nin şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesinde önemli rol üstleneceğinin de altını çizdi.

Aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve aile içi sorunların ortaya çıkmadan etkin iletişimle çözülmesi amacıyla, Karpaz, Mağusa ve Lefkoşa Surlariçi gibi KKTC’de sosyal risklerin yüksek olduğu bölgeler öncelikli olmak üzere ülke genelinde aile eğitim programlarının düzenlenmesine önem verdiklerini anlatan Çeler, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Gençlik ve Aile Destek Merkezi’nin de toplum temelli bir müdahale merkezi olduğunu ve merkezde risk altındaki çocuklar ile gençlere mevcut sosyal sorunlarla baş edebilme becerilerinin gelişmesi yönünde danışmanlık hizmeti verildiğini sözlerine ekledi.

(SEL) FOTOĞRAFLI
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