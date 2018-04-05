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ÇELER, “VOİS KIBRIS” İSİMLİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

ÇELER, “VOİS KIBRIS” İSİMLİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

05 Nisan 2018 Perşembe 15:41
ÇELER, “VOİS KIBRIS” İSİMLİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
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ÇELER, “VOİS KIBRIS” İSİMLİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BİRLİĞİ TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, “Vois Kıbrıs” isimli uluslararası öğrenci birliği temsilcileri ile bir araya geldi.
Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, yabancı uyruklu öğrencilerin ülkede karşılaştığı sorunların ele alındığı toplantıda, Vois Kıbrıs temsilcileri, öğrenci çalışma izinleri ile üniversite öğrencilerinin çalışma koşulları konusundaki sıkıntılarını Çeler’e aktardı.
Yabancı uyruklu öğrenciler adına Bakan Çeler’e taleplerini ileten Birlik temsilcileri; öğrencilerle ilgili yasaların daha iyi anlatılmasını ve seslerini yetkililere duyurmayı istediklerini ifade etti.
Yabancı uyruklu öğrencilerin çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüş alışverişinde bulunmaya hazır olduklarını belirten temsilciler, öğrencilerin karşılaştığı sorunların çözümü için Bakanlık ile her zaman diyaloğa açık olduklarını söyledi.
Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de,  Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde, ülkedeki yabancı uyruklu üniversite  öğrencilerinin  çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile  ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi. 
Bakanlığı tarafından, ilerleyen günlerde,  yabancı uyruklu çalışanlara yönelik çalışma hayatı ile ilgili bilgilendirici broşür ve kamu spotu hazırlanacağını belirten Bakan Çeler,  KKTC’ye okumak için  gelen her yabancı öğrencinin  kendi ülkesinde KKTC’nin tanıtım elçisi olduğunu kaydetti. 
Bakan Çeler, KKTC’ye okumak için gelen yabancı uyruklu öğrencilerin güzel anılarla ülkeden ayrılmasının en büyük arzuları olduğunu da sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 05.04.2018 15:43
Anahtar Kelimeler:
Vois KıbrısZeki Çeler
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