Çeler: “Kabul Edilemez Bir Kölelik”

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ZEKİ ÇELER ÇALIŞTAYDA KONUŞTU

“İNSAN HAKLARININ KORUNMASI, YOKSUN VE GÜVENSİZ KOŞULLARDA ÇALIŞMAK ZORUNDA BIRAKILAN SEKS İŞÇİLERİNİN DURUMLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE YASAL DÜZENLEME ARTIK KAÇINILMAZ”

“ÜLKEMİZDE YASAL MEVZUAT VE UYGULANAN PROSEDÜRLERE BAKTIĞIMIZDA HİÇBİR ŞEKİLDE FUHUŞ VE/VEYA SEKS İŞÇİLİĞİ YAPILDIĞI OLGUSUNA RASTLAMAK PEK MÜMKÜN DEĞİL”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, insan haklarının korunması, yoksun ve güvensiz koşullarda çalışmak zorunda bırakılan seks işçilerinin durumlarının iyileştirilmesi yönünde yasal düzenlemelerin yapılmasının artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Bu çerçevede üzerlerine düşen görevleri yapmaya mecbur olduklarını belirten Çeler, bu sektörün, yasal bir düzende olması gereken noktaya getirilmesi adına çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Çeler, “Ülkemizde yasal mevzuat ve uygulanan prosedürlere baktığımızda hiçbir şekilde fuhuş ve/veya seks işçiliği yapıldığı olgusuna rastlamak pek mümkün değildir. Çünkü elimizdeki yasa gittiğimiz, yaptığımız denetimlerde bunu bulmamıza maalesef imkan sağlamıyor” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın çağrısıyla düzenlenen gece kulüpleriyle ilgili çalıştayda konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bugünkü çalıştayla, söylenemeyenlerin, konuşulamayanların artık resmi dilden konuşulduğu bir günde olduklarını belirtti.

“KABUL EDİLEMEZ BİR KÖLELİK”

Çalıştayda, toplumun, kamuoyunun ciddi anamda önem verdiği, hassasiyet duyduğu bir konunun ele alınacağını ifade eden Çeler, çalıştayın kabul edilemez bir köleliğin önüne geçmek için düzenlediğini kaydetti.

Çeler, bu konuda artık konuşulması, konuşamayanların sesi olmak gerektiğini vurgulayarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gece kulüplerinde çalışacak olan gerek konsomatris, gerekse diğer çalışanlar hakkında “İş Yasası”, “Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası” ve “Sosyal Sigortalar Yasası” çerçevesinde gerekli işlemleri yaparak çalışmalarının sağlanması yönünde her türlü kontrol ve denetim yapmakla yükümlü olduklarını anlattı.

Bunun yanında, gelen şikayetleri de değerlendirmekle yükümlü olduklarına dikkat çeken Bakan Çeler, ancak kendilerine gelen şikayet olmadığını, bugüne kadar kendilerine yapılan tek şikayetin sivil toplum örgütleri aracılığıylaq yapılan bir başvuru olduğunu aktardı.

Ülkeye getirilen konsomatrislerin ikametinden ve çalışmalarından ilgili gece kulübü sahibi veya işletmecisinin sorumlu olduğunu anlatan Bakan Çeler şöyle devam etti:

“Konsomatristeler, gece kulübü sahibi veya işletmecisi tarafından İş Yasası’nın çalışma saatlerine ilişkin kuralları esas alınmak suretiyle yazılı olarak düzenlenen çalışma saatleri içerisinde çalıştırılırlar.”

“İŞ HİZMET AKDİNİN DİLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREK”

İş hizmet akdi konusunda da bilgiler veren Bakan Zeki Çeler, çalışanların doldurup imzaladığı akdin dilinin Türkçe olduğunu, ancak bu akdi imzalayan çalışanların hiç birinin Türkçe bilmediğini vurguladı.

Bu hizmet akdinin dilinin de değiştirilerek, başka dillerde de hazırlanması gerektiğini ifade eden Çeler, bu çalıştayda çıkacak sonuçlardan birinin de bu olması gerektiğini kaydetti.

Çeler şöyle devam etti:

“Ülkemizde yasal mevzuat ve uygulanan prosedürlere baktığımızda hiçbir şekilde fuhuş ve/veya seks işçiliği yapıldığı olgusuna rastlamak pek mümkün değildir. Çünkü elimizdeki yasa, gittiğimiz, yaptığımız denetimlerde bunu bulmamıza maalesef imkan sağlamıyor.”

“YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ’NİN SEKS İŞÇİLİĞİ YAPILDIĞI KARARI BİR İLK “

Ülkede ilk kez Yüksek İdare Mahkemesi’nde görüşülen bir davada, gece kulüplerinde seks işçiliği olduğuna vuruğu yapılarak bir karar üretildiğini belirten Bakan Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın bunun gerçek anlamda var olduğunu topluma resmi olarak duyurduğunu kaydetti.

Her ilgili kurumun resmi dilden söyleyemediğini, Yüksek İdare Mahkemesi ardından söyleyebildiğini vurgulayan Çeler, Yüksek İdare Mahkemesi kararı, çalıştay ve çalıştaydan çıkacak sonucun milat niteliğinde olacağını söyledi.

“Bugüne kadar konuşulmayanın konuşulması, insan haklarının korunması, yoksun ve güvensiz koşullarda çalışmak zorunda bırakılan seks işçilerinin durumlarının iyileştirilmesi yönünde yasal düzenlemelerin yapılması artık kaçınılmazdır. Bu çerçevede biz de üzerimize düşen görevleri yapmaya mecbur olduğumuzu, bunu yapmak için bugün buralarda olduğumuzu, yapacağımızı söylüyorum” diyen Bakan Zeki Çeler, bu sektörün yasal bir düzende olması gereken noktaya getirilmesi adına çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

