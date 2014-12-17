Çeler, İngiltere’de Gençlik Toplantısına Katıldı

IToplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, İngiltere’de yaşayan ve eğitim gören Kıbrıslı Türk gençlerin “Kıbrıslı Türk Gençler-İngiltere Gençlik Yapısı’nın” açılış toplantısına katıldı.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıslı Türk Gençler-İngiltere Örgütü’nün “KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin en genç üyesi’ sıfatıyla davet ettiği Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte bir de konuşma gerçekleştirdi.

Çeler, Meclis’in en genç milletvekili olarak davet edildiği etkinliğin önemine dikkat çekerek, örgütün oluşmasına katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

Kıbrıs Türk gençlerinin gerçek anlamda sahiplenilmediğini, gerek yurt yurtdışında okuyan gençlerin burs konusunda mağdur edilmesi, gerekse de yurtdışında yaşayan kişilerin adaya dönüşlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışma yapılmamasının kabul edilemez olduğunu belirten Çeler, bu konularda birlik halinde çalışma yapılmasının önemini vurguladı.

Hiçbir politik veya ekonomik çıkar beklemeden Kıbrıslı Türk Gençler-İngiltere Örgütü’nü oluşturan gençlerin takdir edilmesi gerektiğini ifade eden Çeler, İngiltere’de yaşayan tüm “Kıbrıslılara” da bu örgüte destek olma çağırısında bulundu.

Çeler örgütün amaçlarına dikkat çekerek, örgütün çok önemli bir misyon üstleneceğine inanç belirtti.

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