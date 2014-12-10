Çeler, İngiltere’de Gençlik Toplantısına Katılacak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, İngiltere’de yaşayan ve okuyan Kıbrıslı Türk gençlerin oluşturduğu “Kıbrıslı Türk Gençler-İngiltere Örgütü”nün açılışına katılmak üzere İngiltere’ye gitti.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Kıbrıslı Türk Gençler-İngiltere Örgütü’nün Cumhuriyet Meclisi’nin “en genç üyesi” sıfatıyla davet ettiği Zeki Çeler, İngiltere’de okuyan ve yaşayan Kıbrıslı Türk gençleri bir çatı altında toplamayı amaçlayan, gençleri hiç bir politik veya ekonomik amaç gözetmeden, birlik ve beraberlik amacı ile bir yapıda buluşturmayı hedefleyen Kıbrıslı Türk Gençler–İngiltere gençlik yapısının yarın gerçekleştirilecek olan açılışına davet edilmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Açıklamaya göre Örgüt, İngiltere’de okuyan ve yaşayan Kıbrıslı Türk gençleri bir çatı altında toplayarak kaynaşmalarını, farklı dallarda komiteler oluşturup, bu konulara ilgi duyan gençlerin faal olarak aktivitelerde yer almalarını sağlamayı amaçlıyor. Örgüt üniversitelerde Kıbrıslı Türk öğrenci derneklerinin kuruluşunu desteklemeyi, Kıbrıs’tan İngiltere’ye okumak için giden öğrencilere okullar ve bölümler ile ilgili danışmanlık yapmayı ve kariyer günleri düzenlemeyi hedefliyor.