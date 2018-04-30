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Çeler'den süpermarket açıklaması...

ÇELER: “11.00’DEN SONRA HİÇBİR SÜPERMARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPMAYIN, HİZMET SEKTÖRÜNDEN HİZMET ALMAYIN”

Çeler'den süpermarket açıklaması...

ÇELER: “11.00’DEN SONRA HİÇBİR SÜPERMARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPMAYIN, HİZMET SEKTÖRÜNDEN HİZMET ALMAYIN”

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:40
Çeler'den süpermarket açıklaması...

ÇELER: “11.00’DEN SONRA HİÇBİR SÜPERMARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPMAYIN, HİZMET SEKTÖRÜNDEN HİZMET ALMAYIN”

“EN BÜYÜK MÜFETTİŞ VE DENETMEN HALK OLACAK… 11.00’DEN SONRA ÇALIŞAN İŞLETMELERİ RESMİNİ ÇEKEREK SAATİYLE BİZE BİLDİRİN… ÇALIŞANA EKSTRA ÜCRET VERİLMEMİŞSE ASGARİ ÜCRET KADAR CEZASI OLACAK”

“1977’DE ÇIKAN YASA NEDENİYLE BU 1 MAYIS GÜNÜ İÇİN DENETİM YAPILMA ŞANSI YOK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, halka çağrıda bulunarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda saat 11.00’den sonra hiçbir süpermarketten alışveriş yapmamaları ve hizmet sektöründen hizmet almamalarını istedi.

Çeler, 1 Mayıs’ın tüm çalışanların bayramı olduğunu belirterek, 1977’de çıkan yasa nedeniyle önümüzdeki 1 Mayıs günü için bu konuda denetim yapılma şansı olmadığını fakat bu kez en büyük müfettiş ve denetçinin halkın kendisi olacağını söyledi.

Çeler, düzenlediği basın toplantısında, tüm sektörlere bu çağrıya uymaları konusunda davette bulunduklarını belirterek, saat 11.00’den sonra çalışan, açık işletmelerin Bakanlığın internet ve sosyal medya sayfalarına fotoğrafı ve saatiyle bildirilmesi çağrısında bulundu.

“BİRE BİR BUÇUK VEYA BİRE İKİ ÖDEME ZORUNLULUĞU VAR”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ve bazı market temsilcileriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Çeler, önümüzdeki günlerde bir yasa değişikliğinin olası olmamasından dolayı, yasakçı bir zihniyetle değil, toplumsal duyarlılık şeklinde 1 Mayıs’ın kutlanacağını, 1 Mayıs’ta çalışanları 1’e 1 buçuk veya 1’e 2 ödeme zorunluluğu bulunduğunu anlattı.

1977’de çıkan yasadaki teşkilat şemasında müfettiş ve denetmenlerin olmamasından dolayı konunun denetlenemeyeceğini söyleyen Çeler, burada en büyük denetçinin halk olacağının altını çizdi.

“TÜM SÜPERMARKETLER SAAT 11.00’DEN İTİBAREN KAPALI OLACAK. EN BÜYÜK DENETÇİ HALK”

Yarın tüm büyük süpermarketlerin 11.00’den itibaren kapalı olacağını belirten Çeler, bakanlığın bu hareketine destek veren tüm oda başkanları, birlik ve platform üyelerine teşekkür etti.

Ülkede yasakçı zihniyetle değil, iyi niyetle bir şeyler yapılabileceğinin gösterilmesi gerektiğini ifade eden Çeler, halkın en büyük müfettiş ve denetmen olacağını söyleyerek 11.00’den sonra faaliyette olan işletmelerin Bakanlığa, resimleri ve saatiyle bildirilmesini istedi.

“BRÜT ASGARİ ÜCCRET KADAR CEZASI OLACAK” 

Çeler, ihbar edilen yerlere denetime gidileceğini ve çalışanların 1’e 2 veya 1’e 1 buçuk ödenip ödenmediğine bakılacağını, yapılmamışsa Asgari Ücretin brüt oranı kadar para cezası uygulanacağını vurguladı. 

“ALIŞVERİŞ YAPMAYIN, HİZMET ALMAYIN…TATİL TÜM ÇALIŞANLARIN”

Yarın 11.00’den sonra hiçbir süpermarketten alışveriş yapılmaması ve hizmet sektöründen hizmet alınmaması çağrısında bulunan Çeler, “Tatiller sadece kamu çalışanları veya memurların tatili değil, tüm çalışanların tatilidir” ifadelerini kullandı.

Çeler, bu konuda yıllarca sosyal medyada “klavye kahramanlığı” yapıldığını belirterek, saat 11.00’den sonra halkın hiçbir yerden alış-veriş yapmayacağına inandığını ekledi.

“ASKERİ KANTİNLER İÇİN AYRI BİR TOPLANTI OLACAK”

Çeler, bir soruya karşılık, bugün konunun 1 Mayıs İşçi Bayramı ve çalışma saatleri olduğuna işaret ederek, askeri kantinlerle ilgili, yine sektör temsilcileriyle birlikte ileriki günlerdeki bir toplantıda yaparak tartışacaklarını belirtti.

Basın toplantısında temsilcisi bulunan kuruluş ve işletmeler şöyle:

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, K.T. Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Lemar Süpermarketler, Reis Süpermarket, Benli Süpermarket, DEVPA Süpermarket, Okmar Süpermarket, Starling Süpermarket, Kiler GIDA, Supreme Süpermarket, Şah Süpermarket, Metropol Süpermarket, Önder Süpermarket, Fima Süpermarket.

 

Son Güncelleme: 30.04.2018 15:22
Anahtar Kelimeler:
çelerSüpermarketAçıklaması
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