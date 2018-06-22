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Çeler: “Cezai müeyyide 2 bin 365 TL. çalışmalarımız hassasiyetle sürecek”

Çeler: “Cezai müeyyide 2 bin 365 TL. çalışmalarımız hassasiyetle sürecek”

22 Haziran 2018 Cuma 14:03
Çeler: “Cezai müeyyide 2 bin 365 TL. çalışmalarımız hassasiyetle sürecek”

“BU TARİHTE AÇIK OLAN İŞYERLERİNİN ÇALIŞANLARINA EK MESAİ ÖDEYİP ÖDEMEDİĞİ, YATIRIMLARINI YAPIP YAPMADIĞI HUSUSUNDA ÇALIŞMA BAŞLATTIK”
.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1 Mayıs'ta açık olan işyerlerinin çalışanlarına ek mesai ödeyip ödemediği, yatırımlarını yapıp yapmadığı hususunda bakanlık tarafından çalışmalara başlandığını açıkladı.
Çeler, bu konudaki cezai müeyyidenin 2 bin 365 TL olduğunu anımsatarak, “Çalışmalarımız hassasiyetle sürecek” dedi.

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Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çeler, şunları kaydetti:
“1 Mayıs’da açık olan işyerlerinin çalışanlarına ek mesai ödeyip ödemediği, yatırımlarını ek yapıp yapmadığı hususunda çalışmalara başlandı. Çalışmalara bizzat katılarak incelemeyi yerinde takip ettim. 
Birçok işletmenin gerekli önemi gösterdiğini gözlemlerken, bazı işletmelerin ise bunu yapmadığına şahit oldum. Yasaya uymayan işyerlerine uyarı yazısının ardından verilen sürede çalışanlarına ek mesai ücretini ve yatırımı yapmamaları halinde her çalışan başına belirtilen cezai müeyyide olan 2365 TL ceza uygulanacaktır. Biz buradayız ve çalışmalarımız hassasiyetle sürecek.
Not: 1 Mayıs’ta “Gereğini yapıyor açığız” reklamı verenlerin de aslında Ocak ayından beri hiç bir gereğini bile yerine getirmediğini gördük”. Öyle facebookta gereğini yapmakla değil maaşları tam, sigortalara da yatırımı tam yapmaları gerekirdi! Hani gereği? Emekçinin hakkını aramaya devam... Bu arada özel sektörde sendikalaşma ile ilgili çalışmaları da önümüzdeki haftadan itibaren daha net göreceksiniz."
 

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Son Güncelleme: 22.06.2018 17:17
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