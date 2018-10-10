Çeler: Asgari ücret 3 bin 487 TL olacak

“TEŞVİK-PRİM SİSTEMİ”

Geçtiğimiz günlerde açıkladıkları ve pazartesi günü itibariyle Başsavcılığa gönderdikleri bir teşvik-prim sisteminin söz konusu olduğunu hatırlatan Çeler, bugüne kadar teşvikin sadece işverene yapıldığını ancak maalesef işverenin bunu işçisine yansıtmadığını gördüklerini anlattı.

Asgari ücretin yükseltilmesi konusunda maliyede bazı sıkıntılar olduğunu belirten çeler, bu nedenle “Bunu yapamıyorsak o zaman biz özel sektör çalışanına ek maaş desteği verelim” düşüncesi içerisine girdiklerini ve çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çeler, yapacakları destekle asgari ücretle çalışan KKTC vatandaşlarının ücretlerinin 3 bin 487, yeni işe başlayacak asgari ücretli KKTC vatandaşlarının ücretlerinin ise 3 bin 145 TL olacağını kaydetti.

Özel sektörde toplu iş sözleşmesi ve sendikalaşmanın hayata geçmesinin bu teşvik sisteminde ana madde olacağını ifade eden Çeler, toplu iş sözleşmesi ve sendikalaşmayı sağlayan iş yerlerinin bu teşvikten, işçilerinin de primden yararlanabileceğini anlattı.

Çeler, sendikaların özel sektörden üye sayısının artacağını da dile getirdi ve sendikaların buna hazırlıklı olmasını istedi.

Çeler, “Bu bakanlığın kapısı randevusuz olarak her zaman size açıktır, bunu işgal olarak görmüyorum burası önce sizin sonra benim görev yerimdir” diye konuştu.