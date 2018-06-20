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Çelebi, projelerini tanıttı

Dikmen Belediye Başkanı ve CTP Dikmen Belediyesi Başkan adayı Yüksel Çelebi, dün akşam Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte köy meydanında proje tanıtım etkinliği düzenledi.

Çelebi, projelerini tanıttı

Dikmen Belediye Başkanı ve CTP Dikmen Belediyesi Başkan adayı Yüksel Çelebi, dün akşam Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte köy meydanında proje tanıtım etkinliği düzenledi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 13:49
Çelebi, projelerini tanıttı

Dikmen Belediye Başkanı ve CTP Dikmen Belediyesi Başkan adayı Yüksel Çelebi, dün akşam Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte köy meydanında proje tanıtım etkinliği düzenledi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre etkinliğe, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, bakanlar, MYK üyeleri, Girne İlçe Örgütü yönetim kurulu ile Dikmenli yurttaşlar katıldı.

Etkinlikte Yüksel Çelebi’nin 12 yılda gerçekleştirdiği projeler anlatıldı; Çelebi’nin seçilmesi halinde hayata geçireceği projeler aktarıldı.

ERHÜRMAN: “DİKMEN 12 SENEDE ÇEHRE DEĞİŞTİRDİ”

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dikmen’in Yüksel Çelebi başkanlığındaki 12 yıllık süreçte “adeta çehre değiştirdiğini” dile getirdi.

“Çelebi yaptığı hizmetlerle Dikmen’i bir yerden alıp bambaşka yere götürdü” diyen Erhürman, “Çelebi 4 yıl daha görevine devam edecek” dedi.

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Çelebi’nin görev süresince verdiği hizmetlerden dolayı karnesinin ortada olduğunu söyleyen Erhürman, “Bir tarafta ne olduğu belli olan bir yönetim, diğer tarafta da macera var. Dikmen, Yüksel Çelebi’yle birlikte devam edecektir. Bazı belediyelerin çöp arabalarına benzin koyacak paraları yok. Bu memlekette batmış bu kadar belediye varken Dikmen Belediyesi’ne sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

ÇELEBİ: “ÖRNEK GÖSTEREBİLECEKLERİ BİR BELEDİYELERİ VARSA ÇIKIP GÖSTERSİNLER”

Dikmen Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi, belediyenin hiç borcu olmadığını söyledi.

Kendilerine yönelik eleştirileri her zaman saygıyla karşıladıklarını belirten Çelebi, “Ancak bizi eleştirenlere şunu söylemek istiyorum. Örnek gösterebilecekleri bir belediyeleri varsa çıkıp göstersinler” dedi.

“Yeni dönemde yeni projelerle Dikmen halkına hizmet etmeye devam edeceğiz” diyen Çelebi, avcılara yönelik atış poligonu yapılacağını ve Göl Park’ın da Dikmen’e kazandırılacağını kaydetti.

Çelebi, devletin de katkılarıyla gençlere kapalı spor salonu yapma amacında olduklarını da sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 20.06.2018 18:03
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