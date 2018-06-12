Çelebi: “Göl-Park Dikmen’e çok yakışacak”

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Dikmen Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Yüksel Çelebi ile Belediye Meclis üyesi adayları Dikmen’de bildiri dağıtarak yurttaşlarla görüştü.

CTP’den verilen bilgiye göre, yeni dönem projelerini aktaran Yüksel Çelebi ve Belediye Meclis üyesi adayları, Dikmen sakinlerinin beklentilerini dinledi.

Yeni dönemde yeni projelere imza atmaya devam edeceklerini belirten ve “Aklımız fikrimiz Dikmen” diyen Çelebi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni dönemde kültürel ve sportif alanlarda büyük projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Çelebi, Dikmen’in kuzeyinde dağ eteklerinde yer alacak “Göl-Park” projesinin bölgeye çok yakışacağını ve Göl-Park projesiyle yeni bir dinlenme ve sosyal tesis yaratacaklarını sözlerine ekledi.