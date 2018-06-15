banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
194.135
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2767
EURO
5.5009
Alsancak'ta kokain operasyonu
ALSANCAK'TA KOKAİN OPERASYONU
Sağanak yağmur geliyor
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
Sadıkoğlu : Denktaş müdahale etmelidir
Denktaş müdahale etmelidir!
Cumhurbaşkanlığı’nda Bayram Tebriği…
Cumhurbaşkanlığı'nda bayram tebriği...
banner282
Flaş Haber
Alsancak'ta kokain operasyonu
Kapat

Çelebi, Adanın En Uzun Bisiklet Yolunu İnşa Edeceklerini Belirtti!

Dikmen Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi,  Pınarbaşı’ndan başlayıp, Dikmen’in içinden geçip Taşkent’e kadar kesintisiz devam edecek  Ada’nın  en uzun  bisiklet yolu ve yürüyüş parkurunu inşa edeceklerini belirtti.

Çelebi, Adanın En Uzun Bisiklet Yolunu İnşa Edeceklerini Belirtti!

Dikmen Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi,  Pınarbaşı’ndan başlayıp, Dikmen’in içinden geçip Taşkent’e kadar kesintisiz devam edecek  Ada’nın  en uzun  bisiklet yolu ve yürüyüş parkurunu inşa edeceklerini belirtti.

15 Haziran 2018 Cuma 12:38
Çelebi, Adanın En Uzun Bisiklet Yolunu İnşa Edeceklerini Belirtti!

 Dikmen Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi,  Pınarbaşı’ndan başlayıp, Dikmen’in içinden geçip Taşkent’e kadar kesintisiz devam edecek  Ada’nın  en uzun  bisiklet yolu ve yürüyüş parkurunu inşa edeceklerini belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Dikmen Belediye Başkanı ve Başkan adayı Yüksel Çelebi ve Belediye Meclis üyesi adayları Taşkent köyünde bildiri dağıtarak, yurttaşlarla görüştü.

 Hayata geçirecekleri projeleri anlatan Yüksel Çelebi ve Meclis üyesi adayları, köy sakinlerinin beklentilerini dinledi

Çelebi yeni dönemde Taşkent köyünde yeni projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi. 

banner277

Yurttaşlarla sohbetlerinde yerel yönetimlerde yerinden yönetimin önemine değinen Çelebi, hizmet kalitesini artırmak adına Boğazköy ve Dağyolu’na yeni muhtarlık binaları yapılacağını söyledi.

Pınarbaşı’ndan başlayıp Dikmen içerisinden geçecek olan ve  Taşkent’e kadar kesintisiz devam edecek olan Ada’nın en uzun bisiklet yolunu ve yürüyüş parkurunu inşa edeceklerini belirten Çelebi, bu proje ile sadece Dikmenlilere değil tüm Kıbrıs’a hizmet vereceklerini söyledi. 

Köylerin kalkınması için yeni dönemde çalışmalarını sürdüreceğini kaydeden Çelebi, “Taşkent artık eski Taşkent değil. Son dönemde büyük değişimler başardık. Bölge temiz hava almak isteyen, dinlenmek, piknik yapmak isteyen insanlarımıza kusursuz hizmet veriyor” dedi.

 


banner288
Son Güncelleme: 15.06.2018 16:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP Girne’de “Kalemizi Geri Alacağız” Sloganıyla Yürüyüş Gerçekleştirdi!
CTP Girne’de “Kalemizi Geri Alacağız” Sloganıyla Yürüyüş Gerçekleştirdi!
Adalıer Suriçi Esnafını Ziyaret Etti…
Adalıer Suriçi Esnafını Ziyaret Etti…
2018 Avrupa Vatandaş Ödülü’ne Şener Levent ve Mağusa İnisiyatifi de Layık Görüldü!
2018 Avrupa Vatandaş Ödülü’ne Şener Levent ve Mağusa İnisiyatifi de Layık Görüldü!
Sağanak yağmur geliyor
Sağanak yağmur geliyor
Serdarlı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Bayraktar Pınarlı Köyü’nü Ziyaret Etti!
Serdarlı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Bayraktar Pınarlı Köyü’nü Ziyaret Etti!
Sertoğlu Bayram Mesajı Yayımladı!
Sertoğlu Bayram Mesajı Yayımladı!
CTP’li Meclis Üyesi Adaylarından KTEZO ve Sanayi Odası’na Ziyaret!
CTP’li Meclis Üyesi Adaylarından KTEZO ve Sanayi Odası’na Ziyaret!
Güngördü, Esnaf ve vatandaşla bayramlaştı!
Güngördü, Esnaf ve vatandaşla bayramlaştı!
Cumhurbaşkanlığı’nda Bayram Tebriği…
Cumhurbaşkanlığı’nda Bayram Tebriği…
Dün Lefkoşa’da Metrekareye 5 Kg Yağış Düştü!
Dün Lefkoşa’da Metrekareye 5 Kg Yağış Düştü!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim