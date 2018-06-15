Çelebi, Adanın En Uzun Bisiklet Yolunu İnşa Edeceklerini Belirtti!

Dikmen Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi, Pınarbaşı’ndan başlayıp, Dikmen’in içinden geçip Taşkent’e kadar kesintisiz devam edecek Ada’nın en uzun bisiklet yolu ve yürüyüş parkurunu inşa edeceklerini belirtti.



Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Dikmen Belediye Başkanı ve Başkan adayı Yüksel Çelebi ve Belediye Meclis üyesi adayları Taşkent köyünde bildiri dağıtarak, yurttaşlarla görüştü.



Hayata geçirecekleri projeleri anlatan Yüksel Çelebi ve Meclis üyesi adayları, köy sakinlerinin beklentilerini dinledi



Çelebi yeni dönemde Taşkent köyünde yeni projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.



Yurttaşlarla sohbetlerinde yerel yönetimlerde yerinden yönetimin önemine değinen Çelebi, hizmet kalitesini artırmak adına Boğazköy ve Dağyolu’na yeni muhtarlık binaları yapılacağını söyledi.Pınarbaşı’ndan başlayıp Dikmen içerisinden geçecek olan ve Taşkent’e kadar kesintisiz devam edecek olan Ada’nın en uzun bisiklet yolunu ve yürüyüş parkurunu inşa edeceklerini belirten Çelebi, bu proje ile sadece Dikmenlilere değil tüm Kıbrıs’a hizmet vereceklerini söyledi.Köylerin kalkınması için yeni dönemde çalışmalarını sürdüreceğini kaydeden Çelebi, “Taşkent artık eski Taşkent değil. Son dönemde büyük değişimler başardık. Bölge temiz hava almak isteyen, dinlenmek, piknik yapmak isteyen insanlarımıza kusursuz hizmet veriyor” dedi.