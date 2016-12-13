Çekova: “Lefkoşa Surları Bakımsızlıktan Yıkılıyor”

Çevre Koruma Vakfı (ÇEKOVA) bakımsızlık nedeniyle tahrip olan Lefkoşa Surları’nın yıkılabileceği uyarısında bulundu.

ÇEKOVA Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan İlseven yaptığı açıklamada, Girne Kapısı ile Cumhurbaşkanlığı arasında kalan surların kuzey yamaçları üzerinde nerede ise orman oluştuğunu savundu.

Surlara yakın alanlardaki ağaçlardan rüzgarla uçuşan polen ve tohumların Lefkoşa surlarının taşları arasında kök salıp büyüdüğünü belirten İlseven, ağaçların büyümeye devam etmesinin surların geleceğini büyük tehlike altına sokabileceğine dikkat çekti.

İlseven, sur duvarı çatlakları arasındaki bitki köklerinin genişlerken yarattığı basınç ile salgıladıkları sıvıların çatlakları her geçen gün daha da genişletmekte olduğunu kaydetti.

Vakfın, gerek sözlü gerekse yazılı olarak yaptığı uyarılara rağmen ilgililerden bu konuda herhangi bir girişim görmeyince konuyu basınla paylaşma ihtiyacı hissettiğini ifade eden İlseven, bunun için 2017 yılı mali bütçesinde kaynak yaratılması yanında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne de her yıl bütçeden bu amaç doğrultusunda kaynak ayrılması gerektiğini belirtti.