Çek sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini         

29.03.2018 tarihinde, Lefkoşa'da, B.Ü. (E-36) bir iş yerine Derviş Akvan ile birlikte yapmış oldukları elektrik işlerine karşılık olarak, iş yeri tarafından kesilen Derviş Akvan adına yazılı 975 TL’lik çek yaprağının arkasını bilgisi ve rızası dışında imzalamak suretiyle sahteledikten sonra tedavüle sürüp bozulmasını sağlayarak 975 TL parayı sahtekarlıkla temin emiştir.