Çed Raporu Ve Komisyonu’dan “Ret” Kararı...

Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) Koordinatörlüğü, Port İsbi tarafından Gemikonağı’ndaki maden atıkları konusunda sunulan ÇED raporunun ardından, Turizm ve Çevre Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun verdiği madencilik projesinin reddiyle ilgili kararın “çok haklı ve yerinde” olduğunu vurguladı.

LEFKE VE YÖRESİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ: “BAKANLIK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU’NUN ÇED RAPORUNDAN SONRA VERDİĞİ MADENCİLİK PROJESİYLE İLGİLİ ‘RET KARARI’ ÇOK HAKLI VE YERİNDEDİR”

“PORT İSBİ LTD SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLMELİ VE DERHAL İHALEYE ÇIKILARAK ATIKLAR MEMRANLANMALI, BÖLGE YEŞİLLENDİRİLEREK EKONOMİYE KAZANDIRILMALI”

Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) Koordinatörlüğü, Port İsbi tarafından Gemikonağı’ndaki maden atıkları konusunda sunulan ÇED raporunun ardından, Turizm ve Çevre Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun verdiği madencilik projesinin reddiyle ilgili kararın “çok haklı ve yerinde” olduğunu vurguladı.

Lefke ve Yöresi STÖleri Koordinatörlüğü yazılı açıklamasında, Port İsbi Ltd.’in, Gemikonağı atık alanına ilişkin olarak sunduğu “Maden Atıklarının Geri Kazandırılması, Atık Alanlarının İyileştirilmesi ve Yeniden Kullanıma Uygun Hale Getirilmesi Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu”nun Turizm ve Çevre Bakanlığı İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendiğini belirterek şöyle devam etti:

“Yapılan İnceleme, Çed Raporu, Halkın Katılım Toplantısı, İlgili Kurumlar ve STÖlerden gelen görüşler ile Adana Çukurova Üniversitesi tarafından hazırlanan teknik rapor değerlendirilmesi dikkate alınarak neticede; yapılması planlanan faaliyetin sadece rehabilitasyon projesi olmadığı, projede geri kazanımın madencilik faaliyeti yapılarak elde edileceği, madencilik faaliyetinin ise uygun olmadığı nedeniyle, projenin yapılmasının da ‘uygun olmayacağı’ kararına varılmıştır.”

Açıklamada, Turizm ve Çevre Bakanlığı İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun “Reddetme” kararını alırken; “Madencilik faaliyetinin 14 yıl devam edeceği; bunun devamı süresince hava, toprak, deniz ve yeraltı suyu kirliliğinin artmasına neden olacağı ve bunun işletme aşamasında kontrol edilemeyecek boyutlarda insan sağlığını tehdit edici risk taşıması; madencilik faaliyeti için gerekli izinlerin olmaması, izinlendirme sürecinde yasal sıkıntılar bulunması, bölge halkı vs. STÖlerin madenciliğe tepki ve güvensizliği; Yapılması planlanan projenin daha önce uygulanması ile ilgili referans bulunmaması, ‘proses ve rehabilite’ sırasında gerekli olan su, toprak ve kil gibi malzemelerin kaynak sıkıntısı ve işletmeci şirketin madencilik faaliyeti ile ilgili referansı olmaması, faaliyet alanının yerleşim alanı içerisinde olup çevresinde tarım alanları konut ve işyerlerinin bulunması ve benzer gerekçeleri” dikkate aldığı kaydedildi.

“PORTİSBİ LTD. SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLMELİ”

Aşıklamada, “Yukarıya aktarılmış olan çok haklı ve yerinde karardan sonra yapılması gereken; Portisbi Ltd. ile olan sözleşmenin yasal prosedür işletilerek iptal edilmesi, yeniden ihaleye çıkılıp atıkların 4 yılı aşmayacak bir süre içerisinde memranlanıp belli bir alana hapsedilmesidir” denilerek ardından bu alanın süratle yeşillendirilip, kurtarılacak alanın ekonomiye yeniden kazandırılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, bu işler için öngörülen sürenin Lefke ve yöre insanının olmazsa olmazı olduğu ifade edilerek, buna ek olarak yukarıdaki işlemlerin, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke STÖlerinin oluşturacağı bir Denetleme Kurulu tarafından her evrede denetlenmesi gerektiği kaydedildi.