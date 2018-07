Caz atölye çalışması ve caz konseri 6 Temmuz’da…

Ledra Art Müzik ve Güzel Sanatlar Stüdyosu tarafından caz atölye çalışması ve caz konseri düzenlenecek.



AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, caz atölye çalışması 6 Temmuz Cuma günü 14.00 – 19.30 saatleri arasında Ledra Art Müzik ve Güzel Sanatlar Stüdyosu’nda yer alacak.



Caz konseri ise 20.30 – 22.00 saatleri arasında Selimiye Meydanı’nda HASDER bahçesinde gerçekleşecek.



Her yaş, her müzik aleti ve her seviyeye açık olduğu bildirilen etkinliğe kayıt için info@abbilgi.eu ile 228 25 77 numaralı telefona başvurulabilecek.