Çayırova’dan Dipkarpaz’a Kadar Su Verilemiyor

İsale hattındaki arıza nedeniyle Çayırova’dan Dipkarpaz’a kadar olan yerleşim birimlerine su verilemiyor.

ÇAYIROVA’DAN DİPKARPAZ’A KADAR SU VERİLEMİYOR

İsale hattındaki arıza nedeniyle Çayırova’dan Dipkarpaz’a kadar olan yerleşim birimlerine su verilemiyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi, Devlet Su İşleri’nin Çayırova isale hattında oluşan arızadan dolayı bugün saat 12.00’den itibaren Çayırova’dan Dipkarpaz’a kadar olan yerleşim birimlerine su verilemediğini duyurdu.

ARIZA İKİ GÜNDE GİDERİLEBİLECEK

Açıklamada, çalışmaların seyrine göre arızanın giderilmesinin iki gün süreceği belirtildi.

Su İşleri Dairesi, söz konusu bölgelerdeki vatandaşlara, içme ve kullanım suyunu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.