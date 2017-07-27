Çavuşoğlu, Güzelyurt’ta Tarım, Narenciye Ve Hayvancılık Sektörleri İle Toplantı Yaptı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Güzelyurt bölgesindeki tarım, hayvancılık ve narenciye sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Lefkoşa, 27 Temmuz 17 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Güzelyurt bölgesindeki tarım, hayvancılık ve narenciye sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan toplantıda üreticiler sorunlarını ve taleplerini Çavuşoğlu’na aktardı.

Özellikle bölgedeki su sıkıntısına dikkat çekilen toplantıda Bakan Çavuşoğlu ve bakanlık yetkilileri, suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili şu an yapılan çalışmaları anlattı. Toplantıda Tarım Master Planı ve Bitki Deseni ile ilgili de katılımcılara detaylı bilgi verildi.

Çavuşoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, suyun tarımda kullanılması konusundaki projelerin hayata geçirilmesi yönünde Türkiye Tarım ve Ormancılık Bakanı Veysel Eroğlu ile gerçekleştirilen görüşmelerden olumlu sonuçlar çıktığını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, bir soru üzerine, SÜTEK’te son gelinen durum hakkında detaylı bilgi vererek, önemli kurumların başında olan SÜTEK gibi Cypfruvex ile TÜK’ün de yaşatılacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, “Cypfruvex’i 2009 yılında kapanmış durumdan alarak, yeniden hizmete kattım. Cypfruvex konusunda söz söyleme hakkım olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Tarım sanayisine her koşulda desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, mevcut mali yapı çerçevesinde tüm üreticilere destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, hayvan hastalıklarıyla mücadelede iyi bir çalışma ve aşama katedildiğini kaydederek, 6 ay sonra hastalıklardan arı bir coğrafyaya sahip olunacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, üreticilerle bölgesel toplantılara devam edeceğini de söyledi.

(SEL) FOTOĞRAFLI