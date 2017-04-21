Çavuşoğlu Güzelyurt’ta Hayvan Üreticileri İle Bir Araya Geldi

Veteriner Dairesi tarafından Avrupa Birliği’nin teknik ve mali desteği ile yürütülen “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” projesi kapsamında düzenlenen bölgesel sohbet ve bilgilendirme toplantılarının ikincisi dün akşam Güzelyurt’ta yapıldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da katıldığı toplantıda, proje dâhilindeki gelişmelerin paylaşılarak, sürece dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Lefkoşa, 21 Nisan 17 : Veteriner Dairesi tarafından Avrupa Birliği’nin teknik ve mali desteği ile yürütülen “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” projesi kapsamında düzenlenen bölgesel sohbet ve bilgilendirme toplantılarının ikincisi dün akşam Güzelyurt’ta yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da katıldığı toplantıda, proje dâhilindeki gelişmelerin paylaşılarak, sürece dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya gore, Veteriner Dairesi tarafından Avrupa Birliği’nin (AB) teknik ve mali desteği ile hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığı hedefiyle yürütülen “Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele” projesi kapsamındaki taramalar devam ediyor. Açıklamada şöyle denildi:

“Proje kapsamında üreticileri sürece dair bilgilendirmek ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen bölgesel sohbet ve bilgilendirme toplantılarının ikincisi Güzelyurt’ta düzenlendi.

Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan toplantıya, Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık bürokratları, AB yetkilileri, bölge milletvekilleri, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, hayvan üreticileri ve yetiştiricileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, toplantının amacının Ekim ayından beri devam eden ülke genelindeki taramaların durumunu ortaya koymak ve hayvancıların sıkıntılarını öğrenip daha verimli çalışmak olduğunu belirtti.

Naimoğulları, bugüne kadar ülkede yüzde doksan hayvanda tarama yapıldığını ve ilk taramaların 3 hafta içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini kaydederek, ülkedeki tüm çiftlikler ari duruma gelene dek taramaların süreceğini ve çiftliklerin sertifikalandırılacağını anlattı.

Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Projesi Ekip Lideri Vaidotas Kivdulas da projenin temel hedeflerinden birinin ülkedeki tüm hayvanların sağlık açısından test edilip çiftliklerin durumlarına göre kategorize etmek olduğunu ifade ederek, çitliklerin resmi olarak ari duruma getirilmesinin ticaret anlamında da fayda getireceğine vurgu yaptı.

Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben de projenin başlaması, gelişmesi ve gelinen süreçle ilgili olarak bilgiler vererek, ülkede ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bir proje düzenlendiğini ve bu projeyi yürütmekte kararlı olduklarını belirtti.

Toplantının sonunda söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da ülkemizde hayvan hastalıklarıyla mücadelenin uzun yıllar çeşitli nedenlerle geciktiğine dikkati çekerek, hayvancıların yaşadığı sıkıntıların temelinde ülkemizin hastalıklar konusunda belirsiz bölge olması ve pazar sorunu olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, hayvancılığın sürdürülebilir olması için hastalıkların yok edilmesinin önemine işaret ederek, bu amaçla ortak akıl ve elbirliğiyle ilk kez Avrupa Birliği ile kamu-özel ortaklığında böyle bir projeye imza attıklarını kaydetti.

Projenin ciddiyetle ve akılcı bir mantıkla, istekli bir ekiple hızla devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, proje kapsamında kayıpların karşılanması ve hayvancının destek alabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin de ellerinden gelen katkıyı ortaya koyduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, hastalıklardan ari coğrafyanın sürekliliği ile AB coğrafyalarına mamüllerimizi satabilme sürecinin de başlayacağına inanç belirterek, ayrıca hastalıklardan ari iyi bir damızlık üreticiliğinin de hedefler arasında olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, “Hedefimiz; yılbaşından sonra hastalıktan ari bir coğrafyada iyi bir damızlık üreticisi olmak. İddialı konuşuyorum çünkü hayvancılıkta geldiğimiz seviye şuan çok iyidir. Avrupa Birliği’ndeki gibi etten kazanç değil tüketicinin kolay tüketebileceği beslenme proteini olarak eti sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Sürecin tamamlanmasıyla ürünlerin dünya ile buluşabileceğine vurgu yapan Çavuşoğlu, hayvancılıkta her geçen gün daha iyi noktalara gidildiğini ve sektörün önünün açık olduğunu söyledi.

Kırsal Kalkınma Yönlendirme Kurulu’nda tüm sektörlerden temsilcilerin yer aldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, ilan edilen münhal ile alınacak olan 50 danışmanın tüm işletmeleri tek tek gezerek, sorunlarını tespit edip hibe programları için projeler üreteceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, “Ürünlerimizle, mamullerimizle dünya ile buluşacağız. Standartlara uygun ürünlerin her zaman alıcısı vardır. Biz bu yola bizimle olanlarla, inananlarla, destek verenlerle ortak akıl ve elbirliği ile devam edeceğiz. Önümüz açıktır” dedi.

Konuşmaların sonunda Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Bakan Çavuşoğlu’na Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Projesine verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti."

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