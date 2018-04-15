TC BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU KKTC’DE



ÇAVUŞOĞLU, “VAKIF ŞEHİR LEFKOŞA” ETKİNLİĞİNE KATILDI

Türkiye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TC Vakıflar Müdürlüğü’nün “Vakıf Şehir Lefkoşa” projesi çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak amacıyla KKTC’de bulunuyor.

Çavuşoğlu, saat 11.00’de düzenlenen “Vakıf Şehir Lefkoşa” etkinliğine katıldı.

Çavuşoğlu, ayrıca saat 16.00’dan itibaren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.

Çavuşoğlu'nun bu akşam saat 21.35’de adadan ayrılması bekleniyor.