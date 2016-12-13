Çavuşoğlu: “Ülkedeki Büyük İşletmeler Kendi Ayakları Üzerinde Durabilen Bir Noktaya Geldi..''

“ÜLKEDE TARIM SUYUNUN KULLANILMASININ EN İYİ İHTİMALLE İKİ YIL GİBİ BİR SÜRE ALACAK”

“KAÇAK ET ALDIĞI İDDİA EDİLEN OTELLERE BASKIN DÜZENLENECEK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkedeki büyük işletmelerin kendi ayakları üzerinde durabilen bir noktaya geldiğini kaydederek, “Bundan sonra yapılması gereken küçük aile işletmelerini desteklemek” dedi.

Süte verilen teşvikin 33 milyon TL olduğunu ve bunun 15 milyonunu 100 kişinin aldığını söyleyen Çavuşoğlu, “750 büyükbaş hayvan üreticisi olan ülkede kotayı kaldırarak 100 kişinin aldığı miktarı artırma talebine direndik” açıklamasında bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Nazım Çavuşoğlu, Havadis TV’de yayınlanan “Mesele Nedir” programına katıldı.

Erken seçim, Bakanlığın üreticiye verdiği destek, kaçak et, Cypfruvex, gibi konularda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye’den gelen suya da değindi.

Türkiye’nin de ilgili yatırımı yapmasıyla tarım suyunun da üreticilere ulaşacağını dile getiren Çavuşoğlu, iki ülke komitelerinin önümüzdeki günlerde bir araya gelip ortak çalışmalara başlayacağını belirtti.

Çavuşoğlu, “Ülkede tarım suyunun kullanılmasının en iyi ihtimalle iki yıl gibi bir süre alacak” dedi.

Kaçak etle mücadelede kararlılık belirten Bakan, “Kaçak et aldığı iddia edilen otellere baskın düzenlenecek” ifadesine yer verdi.

“ERKEN SEÇİM HEDEFİMİZ YOK”

Hükümete yapılan “erken seçim” çağrılarını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, hükümetin gününde seçim yapmak için program ve plan oluşturduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, erken seçime gitmek gibi bir hedefleri olmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, ortaya koydukları çabayla KKTC’de çarşaf listeye geçileceğini dile getirdi, “Mevcut milletvekilleri geleceklerinden vazgeçmeye hazır olduklarını ortaya koydu” dedi.

Yapısal reformlar konusunda da değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, bu cesaretlerinin olması nedeniyle geçtiğimiz günlerde Bakanlığa yönelik eylem yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, işletmelerin modernleşmesini savunduklarını ancak bu işletmelerin küçük aile işletmelerini yutmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, eylemin ana argümanının kotayla ilgili düzenlemenin eski haline getirilmesi olduğunu anımsattı.

“BUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN KÜÇÜK AİLE ŞİRKETLERİNİ DESTEKLEMEK”

Şu anda süte verilen teşvikin toplam 33 milyon TL olduğunu ve bunun 15 milyonunu sadece 100 kişinin aldığını belirten Çavuşoğlu, 750 büyükbaş hayvan üreticisi olan ülkede kotayı kaldırarak 100 kişinin aldığı miktarı artırma talebine direndiklerini söyledi.

Büyük işletmelerin kendi ayakları üzerinde duran bir noktaya geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, bundan sonra yapılması gerekenin küçük aile işletmelerini desteklemek olduğunun altını çizdi.

Küçükbaş hayvan sayısının artırılması yönündeki çalışmaları konusunda bilgi veren Çavuşoğlu, hayvan hastalıklarının eradike edilmesi için şu an taramanın sürdüğünü belirtti.

Tarım Bakanı, taramanın bitimiyle desteklerin küçükbaş hayvancılığı geliştirme yönünde kullanılacağını belirtti.

Tarım alanında hayata geçirdikleri reformlar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, desteklerin dengeli şekilde dağıtılmasını sağladıklarını belirtti.

“KAÇAK ET ALDIĞI İDDİA EDİLEN OTELLERE BASKIN DÜZENLENECEK”

Çavuşoğlu, kaçak yollarla ülkeye getirilen etlerin, kalitesi düşük hayvanlardan veya yaşlı domuzlardan elde edilen etler olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, bu konuda güvenlik güçleriyle diyalog içinde önlem almaya başladıklarını belirtti.

Tarım Bakanı, bunun sonucu olarak da kuzuların satılmaya, et fiyatlarının yükselmeye başladığını belirtti.

Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde kaçak et aldığı iddia edilen otellere baskın düzenlemeye hazırlandıklarını kaydetti.

“ÜRETİCİLER CYPFRUVEX KONUSUNDA SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR DEĞİL”

Geçmişte kapatılan Cypfruvex’in, paketleme tesisinin önceki Tarım Bakanlığı döneminde kendisi tarafından yeniden faaliyete geçirdiğini hatırlatarak, Cypfruvex’ten vazgeçmeye niyetli bir bakan olmadığının da buradan anlaşılabileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, ilgili görüşmelerde üreticilerin henüz Cypfruvex konusunda sistem değişikliğine hazır olmadığı sonucuna vardıkları belirterek, Cypfruvex’in görevine devam edeceğini, ihaleye çıkılmayacağını vurguladı.

“TARIM SUYUNUN KULLANIMI EN İYİ İHTİMALLE 2 YIL GİBİ BİR SÜRE ALACAK”

KKTC Su Temin Projesi çerçevesinde adaya gelen suyun tarımda kullanılacak kısmı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, konu ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Türkiye’nin de ilgili yatırımı yapmasıyla tarım suyunun da üreticilere ulaşacağını dile getiren Çavuşoğlu, bu konuda iki ülke komitelerinin önümüzdeki günlerde bir araya gelip ortak çalışmalara da başlayacağını belirtti.

Çavuşoğlu, ancak bunun bir süreç alacağını, tarım suyunun kullanılmasının en iyi ihtimalle iki yıl gibi bir süre alacağını söyledi.

“ŞU ANKİ EYLEMLER, BAZI KESİMLERİN HÜKÜMETE ZARAR VERMEK İÇİN ORTAYA KOYDUĞU ÇABA...”

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazası ve sonrasındaki eylemle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu, üzüntüsünü dile getirdi.

Nazım Çavuşoğlu, şu andaki eylemleri “öğrencilerin arkasına sığınan bazı kesimlerin hükümete zarar vermek için ortaya koyduğu çaba” şeklinde nitelendirdi.

Nazım Çavuşoğlu, “Ne gariptir ki 2013’te Master Plan çerçevesinde 2015’e kadar tamamlanması gereken yollar daha tamamlanmadı. Düne kadar hükümette olan partinin mensupları kahraman gibi meydanlarda şu anki hükümeti eleştiriyor” dedi.

Çavuşoğlu, eylem yapmaya hakkı olanlarla olmayanların birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, “Hükümetin eylem planı 2013’te bıraktığımız ve 2015’te çivi çivi üstüne çakılmamış bulduğumuz yolları tamamlamak” dedi.