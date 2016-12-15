Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Aralık 2016 Perşembe 12:11

Çavuşoğlu, Türkiye’den Gelen Gazetcileri Kabul Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan Vekili Ferudun Özsoy ile Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ve beraberindeki gazetecilerden oluşan heyeti kabul etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'den Gelen Gazetcileri Kabul Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan Vekili Ferudun Özsoy ile Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ve beraberindeki gazetecilerden oluşan heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği’nin konfederasyona resmen üyeliğinin gerçekleştirilmesi nedeniyle adada bulunan heyeti kabul eden Bakan Çavuşoğlu, gazetecilerden Kıbrıslı Türkleri Türkiye’de en iyi şekilde anlatmalarını istedi.

ÇAVUŞOĞLU: “KIBRISLI TÜRKLER KENDİ İRADELERİYLE YAŞAMAK İÇİN YÜZYILLARCA DİRENDİ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, heyeti ülkemizde görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çavuşoğlu, dünyada güçlü bir Türk varlığı yaratılmasına öncülük eden Türkiye’nin en büyük destekçileri olduğunu belirterek, bazı maksatlı algı operasyonları nedeniyle Türkiye’de Kıbrıs konusunda bazı kesimlerin oluşturduğu olumsuz algılardan rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, Anadolu’nun içinden gelmiş gazetecilerin, nifakçılar tarafından Kıbrıs ve Türkiye arasında sorunlar varmış gibi algı yaratanların önüne geçecek en önemli unsur olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti;

“Biz Anadolu halkıyla hiçbir zaman kopmamış telefon, telgraf, posta, gemi, uçak olmadığı dönemlerde bile uzaktan uzağa o gönül bağıyla o hissiyatı hissetmiş insanlarız. Süreç içerisinde burada Kıbrıs Türkü’nün içine düşürüldüğü durumdan çıkmasının da en büyük destekçisi ve bu konuda canını kanını, malını, mülkünü ortaya koyan Anavatan Türkiye’dir.

1974’ten beridir de yine bu toprakların imar edilmesinde ve Kıbrıs Türkü’nün dünyada gördüğü izolasyonların etkilerinden kurtulmasında yine en büyük destekçimiz Türkiye’dir. Ne zaman sıkışsak elimizi uzattığımız tek adres orasıdır”

Bakan Çavuşoğlu, “burada yaşayan Türklerin kendi özgür iradeleriyle yaşamak noktasında Rumlara ve İngilizlere karşı yüzyıllarca direnerek varlıklarını koruduklarını” vurgulayarak, ziyareti gerçekleştiren gazetecilerden, anavatana döndükleri zaman gerçekleri yansıtmalarını istedi.

ÖZSOY: “OLUMSUZ ALGIYI YIKMAYA GELDİK”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan Vekili Ferudun Özsoy ise, Çavuşoğlu’nun kendilerini kabul etmesinden duydukları mutluluğu dile getirerek, 81 ilde örgütlenmiş 21 üyesi olan bir meslek örgütü olduklarını, KKTC’ye hem Turizm Yazarları Derneği’nin konfederasyona katılımı töreninde hazır bulunmak hem de, Kıbrıs ile ilgili bazı kesimler tarafından oluşturulan olumsuz algıyı yıkmak için ziyarette bulunduklarını söyledi.
Özsoy, “Konfederasyonumuz Türkiye’nin en ücra yerinde örgütlenmiş bir meslek örgütü. Özellikle Anadolu medyasının örgütlendiği bir kurum. Biz de Kıbrıs’la ilgili oluşan bu olumsuz algıyı, Kıbrıs’la ilgili turizm, basın alanında neler yapılabilir, bunları Anadolu’nun en ücra yerine götürmek muradıyla burada bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

YENİ: “SU TEMİN PROJESİNİ YERİNDE İNCELEYECEĞİZ“

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni de, federasyonları hakkında bilgiler verdi.
Yeni, on ilin cemiyetlerinden oluşan bir federasyon olduklarını, KKTC ziyareti sırasında on birinci üyenin de KKTC’nden K. T. Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin birçok bölgesinde faaliyetleri bulunan gazeteci örgütlerinden oluştuklarını kaydeden Yeni, çeşitli temaslarda bulunmak için geldikleri KKTC’de, “Asrın Projesi” olarak tanımlanan “KKTC Su Temin Projesi”ni yerinde inceleyeceklerini belirtti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
çavuşoğluKabul
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ Ve Beraberindeki Heyetle Görüştü Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ...
BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI'NDAN ONAY ALDIĞI İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR" BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME...
Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi
AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR OLACAK” AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR...
50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi” 50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri...
Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ...

Haberi Oku