Çavuşoğlu, Türkiye’den Gelen Gazetcileri Kabul Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan Vekili Ferudun Özsoy ile Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ve beraberindeki gazetecilerden oluşan heyeti kabul etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan Vekili Ferudun Özsoy ile Akdeniz Gazeteciler Federasyonu ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ve beraberindeki gazetecilerden oluşan heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği’nin konfederasyona resmen üyeliğinin gerçekleştirilmesi nedeniyle adada bulunan heyeti kabul eden Bakan Çavuşoğlu, gazetecilerden Kıbrıslı Türkleri Türkiye’de en iyi şekilde anlatmalarını istedi.

ÇAVUŞOĞLU: “KIBRISLI TÜRKLER KENDİ İRADELERİYLE YAŞAMAK İÇİN YÜZYILLARCA DİRENDİ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, heyeti ülkemizde görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çavuşoğlu, dünyada güçlü bir Türk varlığı yaratılmasına öncülük eden Türkiye’nin en büyük destekçileri olduğunu belirterek, bazı maksatlı algı operasyonları nedeniyle Türkiye’de Kıbrıs konusunda bazı kesimlerin oluşturduğu olumsuz algılardan rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, Anadolu’nun içinden gelmiş gazetecilerin, nifakçılar tarafından Kıbrıs ve Türkiye arasında sorunlar varmış gibi algı yaratanların önüne geçecek en önemli unsur olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti;

“Biz Anadolu halkıyla hiçbir zaman kopmamış telefon, telgraf, posta, gemi, uçak olmadığı dönemlerde bile uzaktan uzağa o gönül bağıyla o hissiyatı hissetmiş insanlarız. Süreç içerisinde burada Kıbrıs Türkü’nün içine düşürüldüğü durumdan çıkmasının da en büyük destekçisi ve bu konuda canını kanını, malını, mülkünü ortaya koyan Anavatan Türkiye’dir.

1974’ten beridir de yine bu toprakların imar edilmesinde ve Kıbrıs Türkü’nün dünyada gördüğü izolasyonların etkilerinden kurtulmasında yine en büyük destekçimiz Türkiye’dir. Ne zaman sıkışsak elimizi uzattığımız tek adres orasıdır”

Bakan Çavuşoğlu, “burada yaşayan Türklerin kendi özgür iradeleriyle yaşamak noktasında Rumlara ve İngilizlere karşı yüzyıllarca direnerek varlıklarını koruduklarını” vurgulayarak, ziyareti gerçekleştiren gazetecilerden, anavatana döndükleri zaman gerçekleri yansıtmalarını istedi.

ÖZSOY: “OLUMSUZ ALGIYI YIKMAYA GELDİK”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan Vekili Ferudun Özsoy ise, Çavuşoğlu’nun kendilerini kabul etmesinden duydukları mutluluğu dile getirerek, 81 ilde örgütlenmiş 21 üyesi olan bir meslek örgütü olduklarını, KKTC’ye hem Turizm Yazarları Derneği’nin konfederasyona katılımı töreninde hazır bulunmak hem de, Kıbrıs ile ilgili bazı kesimler tarafından oluşturulan olumsuz algıyı yıkmak için ziyarette bulunduklarını söyledi.

Özsoy, “Konfederasyonumuz Türkiye’nin en ücra yerinde örgütlenmiş bir meslek örgütü. Özellikle Anadolu medyasının örgütlendiği bir kurum. Biz de Kıbrıs’la ilgili oluşan bu olumsuz algıyı, Kıbrıs’la ilgili turizm, basın alanında neler yapılabilir, bunları Anadolu’nun en ücra yerine götürmek muradıyla burada bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

YENİ: “SU TEMİN PROJESİNİ YERİNDE İNCELEYECEĞİZ“

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni de, federasyonları hakkında bilgiler verdi.

Yeni, on ilin cemiyetlerinden oluşan bir federasyon olduklarını, KKTC ziyareti sırasında on birinci üyenin de KKTC’nden K. T. Turizm Yazarları ve Gazeteciler Derneği olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin birçok bölgesinde faaliyetleri bulunan gazeteci örgütlerinden oluştuklarını kaydeden Yeni, çeşitli temaslarda bulunmak için geldikleri KKTC’de, “Asrın Projesi” olarak tanımlanan “KKTC Su Temin Projesi”ni yerinde inceleyeceklerini belirtti.