ÇAVUŞOĞLU: “TARIM MASTER PLANI 1 AY İÇERİSİNDE YAYINLANIYOR”

“BİZ SADECE ÜRETİME DEĞİL, PARALELİNDE SANAYİYE DE ÖNEM VEREREK, GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım Master Planı’nın bir ay içerisinde yayınlanacağını belirtti.

Çavuşoğlu, açılışına katıldığı 6. Çamlıbel Domastes Festivali’nde Yusuf Akmandor anısına kurulan Ekolojik Pazar’ın açılışını da gerçekleştirdi.

Nazım Çavuşoğlu, festival açılışında yaptığı konuşmada, sanayileşme yönünde arzu edilen adımların atılamadığını da ifade etti.

Hükümetin bu dönemde tarıma ve turizme büyük önem verdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “KKTC’de hiç yapılmayan birçok çalıştayı bu dönemde gerçekleştirdik. Süt Çalıştayı, Hayvancılık Çalıştayı, Gıda Güvenliği Çalıştayı, Bitki Deseni Planı ve bunların toplamında oluşan Tarım Master Planını hayat geçirmek için büyük bir çaba ortaya koyduk” dedi.

Tarım Master Planı’nın bir ay içerisinde yayınlanacağını da belirten Çavuşoğlu, “Plan, ülkede başıboş bir şekilde yönetilen tarımı, düzensizlik içerisinde ekonomik değersizleşmeye yönelik kontrolsüz üretimleri, planlama ve bölgeler bazındaki üretim çalışmalarıyla gelecekte çok iyi bir noktaya getirecektir” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye’den gelen suyun tarımda ne zaman kullanılacağı yönündeki beklentilere en kısa sürede olumlu yanıt vermeye çalıştıklarını ancak projelerin hayata geçmemesinde yaşanan 3 yıllık kaybı da dikkate almak gerektiğini söyledi.

“TARIM SULAMA SUYU TÜNELİ İHALESİ GÜNDEMDE”

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Tarım suyu ile ilgili en az kaybettiğimiz 3 yıl vardır. Bizler görevden gittikten sonra su konusunda durdurulan birçok çalışmayla ülkeye zaman kaybı yaşatıldı. Göreve gelir gelmez bunu telafi etmek için ortaya koyduğumuz çabalar sonucunda yaklaşık olarak şu an ülkenin yüzde 80’ine içme kullanım suyu ulaşırken,10 Ağustos’ta ihaleye çıkılacak olan tarım sulama suyu tüneli ihalesi gündemdedir. Yine Güzelyurt ve Mesarya sulama projeleri için ihaleye çıkılması yönündeki çalışmalar da ülkeye hayat verecektir”

KKTC’de sadece üretime değil paralelinde sanayiye de önem vererek, geliştirmek gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Yazın tükettiğimiz domatesin kışın da salçasını kullanabileceğimiz bir sanayiye ulaşabilmemiz gerekiyor. Bunun diğer versiyonlarını da hayata geçirmeliyiz. Bunun için Kalkınma Bankamız, hükümetimiz her anlamda destek olmaya hazırdır” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının sonunda KKTC halkının hem üretmeye hem de sanayileşmeye talip olduğunu ve bu doğrultuda hep birlikte çalışılmaya hazır olunduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, 6. Çamlıbel Domastes Festivalinde kurulan stantları da gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.