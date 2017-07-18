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18 Temmuz 2017 Salı 12:12

Çavuşoğlu, Sönmezliler Ocağı’nı Ziyaret Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1955 yılında kurulan ve ülkenin en eski derneklerinden olan Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Sönmezliler Ocağı'nı Ziyaret Etti
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1955 yılında kurulan ve ülkenin en eski derneklerinden olan Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre,  Sönmezliler Ocağı’nın Yenişehir’de yer alan merkezinde Başkan Erden Esenyel tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, Sönmezliler Ocağı üyeleri ile sohbet etti.

Bakan Çavuşoğlu ziyarette,  Kıbrıs sorunu ve Türkiye’den gelen su konularında değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu ziyaretin sonunda İlk Adım Anıtı önünde Sözmezliler Ocağı üyeleri ile anı fotoğrafı  çektirdi.

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