ÇAVUŞOĞLU: 'OLACAKSA DA OLMAYACAKSA DA BURADA BİR KARAR VERİLMELİ'

TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: "KIBRIS KONFERANSI SON KONFERANS. ARTIK BURADA OLACAKSA DA OLMAYACAKSA DA BİR KARARIN VERİLMESİ GEREKİYOR"

"GÖSTEREBİLECEĞİMİZ İYİ NİYETİ VE ESNEKLİĞİ GÖSTERİYORUZ"

"AMA BUNUN KARŞILIK BULMASI LAZIM. MAALESEF KARŞI TARAFTAN BUGÜNE KADAR BU OLUMLU YAKLAŞIMI GÖREMEDİK. BAŞKA KAYGILAR OLABİLİR. SÖZ VERİLMESİNE RAĞMEN, HATTA DÜRÜSTLÜĞE SIĞMAYAN BAZI BELGE SIZDIRMA GİBİ HAREKETLERİ DE GÖRDÜK"

"BAŞINDAN KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ KOYDUK. ÖYLE SIFIR ASKER SIFIR GARANTİ GİBİ RÜYA BİLE OLMAYAN HAYAL BİLE OLMAYAN KONULARIN BİZİM İÇİN BAŞLANGIÇ NOKTASI OLMAYACAĞINI BAŞLANGIÇTA DA SÖYLEDİK"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı’nın "son konferans" olduğunu vurgulayarak, "Artık burada olacaksa da olmayacaksa da bir kararın verilmesi gerekiyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı’nın düzenlendiği Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Konferansa iyi niyetle geldiklerini ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, "Ne istediğimizi biliyoruz. Tutumuzu da başından beri kırmızı çizgilerimizle birlikte açıkladık. Ama neticede bir çözüm olacaksa burada bu hafta bunun kararının verilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kıbrıs Konferansı’nın "son konferans" olduğunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçtiğimiz hafta konferansa katılarak bir çerçeve çizdiğini belirten Çavuşoğlu, "Biz tüm konuların paket halinde zaman kazanılması için görüşülmesini önermiştik. Genel Sekreter de buna yönelik bir şeyler söyledi" dedi.

İYİ NİYETLE VE ESNEK TUTUM

Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı’nda Türkiye'nin iyi niyetli ve esnek bir tutum sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama bunun karşılık bulması lazım. Maalesef karşı taraftan bugüne kadar bu olumlu yaklaşımı göremedik. Başka kaygılar olabilir. Söz verilmesine rağmen, hatta dürüstlüğe sığmayan bazı belge sızdırma gibi hareketleri de gördük. Ama neticede burada bir çözüm olacaksa bu iyi niyetimizin karşı taraftan da görülüp samimi yaklaşılması gerekiyor."

Türkiye'nin konferans kapsamında bundan sonra da ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapacağının altını çizen Çavuşoğlu, "Başından kırmızı çizgilerimizi koyduk. Öyle sıfır asker sıfır garanti gibi rüya bile olmayan, hayal bile olmayan konuların bizim için başlangıç noktası olmayacağını başlangıçta da söyledik, ilk akşam da söyledik, ilk sabah söyledik, şimdi tekrar söylüyoruz kayıtlara geçsin diye" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta çözüm için büyük çabalar sarf edildiğini vurgulayarak, "Artık burada olacaksa da olmayacaksa da bir kararın verilmesi gerekiyor" dedi.

"(TÜRKİYE HİZAYA GELSİN) DEMEK SAYGISIZLIKTIR, KÜSTAHLIKTIR”

Çavuşoğlu, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını da cevapladı.

Çavuşoğlu,"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile temas halindesiniz. Kendisinin buraya gelmesiyle ilgili görüşme yaptınız mı? Buraya gelecek mi?" şeklindeki soru üzerine, "Kendisi gelebilirse ancak perşembe günü gelecek. Henüz gelip gelmeyeceği net değil" cevabını verdi.

Konferansta bir ilerleme kaydedilmesi durumunda Guterres'in yeniden konferansa katılabileceğine işaret eden Çavuşoğlu, "Bence Genel Sekreterin her halükarda gelmesi gerekiyor. O geldiği zaman bir çerçevenin belirlenmesi, her şeyin bir paket halinde birlikte görüşülmesi gibi bir anlayış ortaya çıkmıştı. Genel Sekreter gittikten sonra bazı delegasyonlarda bu konuda değişik pozisyonlarda değişiklik de oldu. Yani olacaksa da olmayacaksa da Genel Sekreterin burada olmasında fayda var. Kendisine bu yönde de telkinlerde bulunduk."

Kıbrıslı Türk bir gazetecinin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın bugün "Biz rahatız, gergin olan Türk tarafı" şeklindeki açıklamasını sorması üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bizim gergin olduğumuzu gördünüz mü? Biz kendimizden eminiz. Ne istediğimizi biliyoruz. Hiçbir zaman da gergin olmadık. Hoşlarına gitmeyen şeyler söylediğiniz zaman 'Türk tarafı gergin oluyor.' Kıbrıs Türk halkı 'benim güvenlik endişelerim var. Bu endişelerimin giderilmesi lazım' dediği zaman da bunu anlamak yerine de Kıbrıs Türk tarafına 'senin niye endişen var' diye suçlama ve sorgulama eğilimi içindeler. Biz herkesi mutlu edeceğiz diye buraya gelmedik. Kıbrıs Türk halkının çıkarı ve Türkiye'nin çıkarları bizim için burada esastır."

Çavuşoğlu, Rum lideri Nikos Anastasiadis'in "Türkiye hizaya gelmeli" şeklinde bir açıklama yaptığı ve bunu nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, "Bu bir kere küstahça bir kelime. Türkiye hizaya gelmeli ne demek? Türkiye başından beri burada Genel Sekreterin çizdiği çerçevenin içindedir. Başlangıçta bu çerçevenin tamamen dışında saçma sapan öneride bulunup da sonra uyarılarla o çizgiye getirilen o kişilerin Türkiye'ye hizaya gelsin demeye hakkı yoktur. Bu çerçevenin dışında olan bunların (Rumların) verdiği tekliflerdir. 'Türkiye hizaya gelsin' demek bir saygısızlıktır, küstahlıktır. Türkiye her zaman doğru yoldadır. Kıbrıs Türk halkı da öyle. Dolayısıyla bu söylemleri reddediyoruz."

Türkiye'nin KKTC heyetiyle gayet uyumlu olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Kendimizden emin bir şekilde, yapıcı bir anlayışla bugüne kadar süreci sürdürmeye çalışıyoruz. Olay budur" diye konuştu.

“BİZ KIBRIS TÜRKÜ'NÜN GÜVENLİK ENDİŞELERİNDEN SORUMLUYUZ”

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıslı Rum bir gazetecinin sorusu üzerine, "(Adada) Sıfır asker ve sıfır garanti Türkiye için bir başlangıç noktası bile olamaz. Ayrıca Kıbrıs Türk kesimi için de başlangıç noktası değildir. Güvenlik endişesi her iki kesim içinde önemlidir. Fakat biz Kıbrıs Türkü'nün güvenlik endişelerinden sorumluyuz. KKTC heyeti de bu endişelerini toplantılarda zaten dile getiriyor" açıklamasında bulundu.