ÇAVUŞOĞLU ÖĞRETMENLERİN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni nesiller yetiştirerek, toplumların şekillenmesinde daha güzel bir gelecek ve aydınlık kurmada büyük rol üstlenen öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde saygı ve sevgiyle kucakladığını belirtti.Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.Bakan Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti:“Siyasete öğretmen mesleğinden gelen birisi olarak, bu mesleğin ne kadar kutsal ve onurlu olduğunu yaşayarak, bilmekteyim.Işık tutan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen öğretmenlerimiz, sadece ülkemiz adına değil; tüm dünya için iyi ve çağdaş bireyler yetiştirmekte temel unsurdur.Geleceğin inşasında tuğlaları bir bir yerine koyan en büyük gücümüz olan öğretmenlerimiz milli, manevi ve kültürel değerleri bilen, özümseyen, sorgulayan ve dünyaya açık çağdaş bireyler yetiştirmektedir.”Toplumları kalkındıracak, onları hür, müreffeh ve huzurlu kılacak yegâne ögenin eğitim olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Bin bir meşakkatle, yılmadan, yorulmadan yüreğinde taşıdığı ışıkla rehber olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete göç etmiş tüm öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı