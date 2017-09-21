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21 Eylül 2017 Perşembe 15:50

Çavuşoğlu, Küçükbaş Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği İle Görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkan ve Yönetim kurulu üyeleri ile biraraya geldi.

Çavuşoğlu, Küçükbaş Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği İle Görüştü
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DAMIZLIK KOÇ ITHALININ YAPILMASI KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkan ve Yönetim kurulu üyeleri ile biraraya geldi.

Bakanlıktaki görüşmede, küçükbaş hayvan üreticilerinin sorunları ele alınarak, görüş alış verişinde bulunuldu.

Bakanlık açıklamasına gore görüşmede,  ülkedeki koyun sürülerinin kalite ve verimliliğinin artırılması amacıyla Veteriner Dairesi’nin belirleyeceği koşul ve kriterlerde Damızlık Koç ithalinin yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Görüşmede ayrıca, küçükbaş hayvan başı destek ödemelerinin ekim ayından itibaren arpa olarak üreticilere ulaştırılması konusunda da karar alındığı belirtildi.

Açıklamaya gore, Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde yapılacak projelerle altyapıların iyileştirilmesi yönünde istişarelerde de bulunuldu.

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