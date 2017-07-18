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18 Temmuz 2017 Salı 16:29

Çavuşoğlu KKTC’de...

Çavuşoğlu KKTC'de...
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ÇAVUŞOĞLU ŞU SIRALAR AKINCI’YLA GÖRÜŞÜYOR

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saat 18.30 civarlarında KKTC’ye geldi.

Çavuşoğlu Ercan Havaalanı’ndan Cumhurbaşkanlığı’na geçti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 19.00’da Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Daha sonra heyetler arası görüşme yapılacak; ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

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