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21 Şubat 2017 Salı 13:22

Çavuşoğlu KKTC’de

Çavuşoğlu KKTC'de
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SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN DE KATILIMIYLA DEĞERLENDİRMELER SÜRÜYOR

Çalışma ziyareti için dün gece yarısı KKTC’ye gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC heyetleri arasındaki görüşmeler Cumhurbaşkanlığı’nda sürüyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Çavuşoğlu arasında baş başa  görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmelere geçildi. Ardından siyasi parti başkanlarının da katılımıyla değerlendirme yapıldı.

Toplantıların ardından Cumhurbaşkanlığı’nda ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Çavuşoğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber tarafından da kabul edilecek.

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