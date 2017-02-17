Çavuşoğlu, İskele Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele, Büyükkonuk ve Mehmetçik bölgesinde incelemelerde bulundu, Büyükkonuk ve Mehmetçik belediyelerini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu’nun ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Toprak Ürünleri Kurumu’nun İskele şubesine giderek, sorunları yerinde gördüğü ve çalışanlarla görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu’na ziyaretinde, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile bakanlık müdürleri de eşlik ettiği ifade edildi.

İskele bölgesindeki Tarım Dairesi’ni de gezerek, çalışanlarla görüşen Çavuşoğlu, devlet dairelerinin sorunlarını çözmek ve vatandaşa en iyi hizmeti vermek hedefinde olduklarını belirtti.

İskele bölgesinde vatandaşla da bir araya gelerek sohbet eden Çavuşoğlu, daha sonra Evren’le birlikte İskele açık pazarını gezerek, esnafla görüştü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Evren ziyaretleri çerçevesinde sırasıyla İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile görüştü, İskele Kaymakamlığı’nda da incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu ve Evren İskele bölgesindeki ziyaretlerinin ardından Büyükkonuk ve Mehmetçik Belediyelerine giderek, belediye başkanlarıyla da bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu’nun, bir süre önce başlattığı bölge gezileriyle belediyelerin sıkıntılarını yerinde görmeyi ve yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunmayı amaçlandığı da ifade edildi.