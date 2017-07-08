Çavuşoğlu: “Hedefimiz Organik Pazar Oluşturmak”

“ORGANİK ÜRÜN YETİŞTİRME VE PAZARLAMADA HER TÜRLÜ GİRİŞİMCİNİN YANINDAYIZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hedeflerinin; her türlü organik ürünün yer alacağı organik pazar oluşturmak olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, insan sağlığını en iyi koruyacak, tükettiklerinden zarar görmeyeceği üretim modelinin organik tarım olduğuna da işaret etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı açıklamasına göre Çavuşoğlu, Lefkoşa’da organik ürünlerin satıldığı bir işyerinin açılışını yaptı. Çavuşoğlu açılıştaki konuşmasında, organik tarıma yönelen ve organik tarım ürünlerini pazarlayan her girişimin yanında olduklarını ve desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

KKTC’de organik tarıma uyanışın yaklaşık 10 yıl önce başladığını belirten Nazım Çavuşoğlu, “10 yıl önce başlayan organik tarım uyanışı başarılı olmamıştı. Aslında bunun nedeni, üretimden değil pazarlamadan kaynaklanıyordu. Pazarlama noktamız yok idi. İkinci kez Tarım Bakanlığı görevine geldiğimde organik tarımcılarla görüşmemizde konuyu masaya yatırdık” dedi.

Çavuşoğlu, ülkede organik ürünlerin satışı için ilk adımın Girne’de açılan organik dükkan ile atıldığını, bir ikincisinin de başkent Lefkoşa’da yer alacak olmasının önemine işaret ederek, organik üretimin ve tüketimin insan sağlığı için ne kadar önem arz ettiğini gören ve bu adımı atan duyarlı girişimcilere teşekkür etti.

“Tüketicilerimizin organik ürün konusunda bilinçli olduğunu ve bu yönde arayışlarda bulunduklarını dikkate alarak, girişimcilerimizi yatırıma yönlendirerek cesaretlendiriyoruz” diyen Çavuşoğlu, hedeflerinin her türlü organik ürünün yer alacağı organik pazar oluşturmak olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, pazarı oluşan organik ürünlerin satışı için tüketicileri yönlendirmek gerektiğini söyleyerek, “Hedefimiz; bu coğrafyada organik üretim çeşidini artırmak ve olmayan ürünü de dışarıdan getirterek, halkımıza sağlıklı üretim hizmeti sunmaktır. Hizmetin ikinci ayağındayız, ancak çok yakında üçüncü ve dördüncüsünün de olacağına inanıyorum” dedi.

Konuşmasında, ülkenin birçok yerinde organik üretici ağı oluşturmaya başlandığına ve bu konuda Tarım Dairesi uzmanlarının canla başla çalıştığına değinen Nazım Çavuşoğlu, organik üretici ağının en önemlisinin Mehmetçik Belediyesi çatısı altında oluştuğunu belirtti.

Çavuşoğlu, “Eminim ki 6 ay sonra KKTC’de organik tarım ürünü arayışları daha da artacak. Sağlıklı bir nesil için organik ürün yetiştirme ve pazarlamada atılacak her türlü girişimi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, açılışın ardından organik ürün alışverişinde de bulundu.