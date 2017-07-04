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04 Temmuz 2017 Salı 21:00

ÇAVUŞOĞLU: “GUTERRES PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR”

ÇAVUŞOĞLU: 'GUTERRES PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR”
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ÇAVUŞOĞLU: “GUTERRES PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR”

“YAVAŞ YAVAŞ İLERLİYORUZ”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sürecin yavaş yavaş ilerlediğini belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Perşembe günü Crans-Montana’ya geleceğini söyledi.

Kıbrıs Konferansı’nda yedinci gün toplantıları saat 21.30’da sona erdi. Garantörlerin de katıldığı beşli formatta 19.30 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Çavuşoğlu, konferans merkezinden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Guterres’in perşembe günü Crans-Montana’ya geleceğini söyledi. Çavuşoğlu, “Ciddi bir iş yapıyoruz. (Guterres’in) Önemli bir rolü var. Görüşmelerin çerçevesini belirlemiştik. Sürece olumlu bir enerji getirmişti. Varlığı önemlidir çünkü bu görümeler çok önemlidir” dedi.
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gazetecilerin “İlerleme var mı?” sorusuna, “Yavaş yavaş ilerliyoruz” yanıtını verdi.

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