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05 Ocak 2017 Perşembe 07:10

ÇAVUŞOĞLU CTP HEYETİ VE MÜZAKERECİ NAMİ İLE GÖRÜŞTÜ

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ÇAVUŞOĞLU CTP HEYETİ VE MÜZAKERECİ NAMİ İLE GÖRÜŞTÜ
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ÇAVUŞOĞLU CTP HEYETİ VE MÜZAKERECİ NAMİ İLE GÖRÜŞTÜ

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti ve Kıbrıs görüşmelerinde Türk tarafı adına müzakereleri yürüten Özdil Nami ile ayrı ayrı görüştü.

Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabındaki paylaşımında, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyeti kabul ettiğini belirtti.

Daha sonra Nami ile bir araya geldiğini bildiren Çavuşoğlu, "Müzakereci Özdil Nami ile gelecek hafta Cenevre'de yapılacak Kıbrıs görüşmeleri öncesinde değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler
MüzakereCtpKıbrısGörüşme
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