ÇAVUŞOĞLU CTP HEYETİ VE MÜZAKERECİ NAMİ İLE GÖRÜŞTÜ

Daha sonra Nami ile bir araya geldiğini bildiren Çavuşoğlu, "Müzakereci Özdil Nami ile gelecek hafta Cenevre'de yapılacak Kıbrıs görüşmeleri öncesinde değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabındaki paylaşımında, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyeti kabul ettiğini belirtti.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti ve Kıbrıs görüşme lerinde Türk tarafı adına müzakereleri yürüten Özdil Nami ile ayrı ayrı görüştü.