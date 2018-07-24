Çavuşoğlu: “Çözümsüzlüğün Nedeni Rum Tarafının Kıbrıs Türkü’nü Eşit Ortak Olarak Görmemesi Ve Paylaşmak İstememesi“



AKINCI VE ÇAVUŞOĞLU ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTI (3-SON)



“KIBRIS RUM TARAFI KIBRIS TÜRKÜ’NÜ BİR AZINLIK OLARAK GÖRMEYE DEVAM EDİYOR”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, adada bir çözüm bulunamamasının sebebinin, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkleri eşit olarak görmemesi ve hiçbir şeyi Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istememesi olduğunu söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen ortak basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin temsilcilerinin de katılımıyla yapılan toplantılarda, KKTC ile TC arasındaki bağın nasıl daha da güçlendirilebileceği, işbirliğinin nasıl ilerletilebileceği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından geçici olarak görevlendirilen özel Danışman Jane Holl Lute’nin dünkü temaslarını değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.



Lute’nin görevlendirmesinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in tarafların ve garantör ülkelerin ne düşününün görmek istemesinin bir göstergesi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, aslında Genel Sekreter’in, İsviçre’de garantör ülkelerin katılımıyla yer alan Kıbrıs’la ilgili zirvede “tabloyu çok net bir şekilde“ gördüğüne inandığını söyledi.



Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin, 11 Şubat 2014’te dönemin liderleri tarafından üzerinde mutabık kalınan çerçeve ve BM Genel Sekreteri’nin önerisini kabul ederek müzakereleri sürdürdüğünü ifade etti.



ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN SEBEBİ…



Müzakerelerin bir çözümle sonuçlanmamasının nedeni ile ilgili olarak da Mevlüt Çavuşoğlu, “Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türkünü bir azınlık olarak görmeye devam ediyor, eşit bir ortak olarak görmek istemiyor ve hiçbirşeyi Kıbrıs Türkü ile paylaşmak istemiyor. Çözümsüzlüğün sebebi budur” dedi.



Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının her zaman adil ve kalıcı bir çözümden yana olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu tavrın 2004’te halkların onayına sunulan çözüm planı döneminde ve Crans Montana’da (İsviçre’de) de görüldüğünü vurguladı. Çavuşoğlu, buna rağmen Kıbrıs Türk halkına adil davranılmadığını ve ambargonun devam etmekte olduğunun altını çizdi.



Çavuşoğlu, “Rum tarafı adanın tek sahibi gibi davranmaktan vazgeçmeli. Özellikle hidrokarbon araştırmaları yada sondajlarında bu tavrı net bir şekilde görüyoruz. Bundan sonraki süreçte bizim tavrımızın, hidrokarbon sondajları konusunda farklı olacağını zaten tüm dünya kamuoyu ile paylaştık. Özellikle Kıbrıs Türk halkının buradaki hakkını kimseye yedirmeyiz” dedi.



“İKİ HALKIN ÖZELLİKLE KIBRISLI TÜRKLERİN HUZUR İÇERİSİNDE YAŞAMASINI SAĞLAMAMIZ LAZIM”



Güvenlik konusuna da değinen Çavuşoğlu, “Adada iki halkın, özellikle Kıbrıslı Türklerin huzur içerisinde yaşamasını sağlamamız lazım. Hiçbir zaman bencil veya tek taraflı düşünmedik” dedi.



Çavuşoğlu, “Türkiye Kıbrıs meselesine diyalog ve diplomasiye dayalı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiği inancını muhafaza etmektedir. Adadaki her iki tarafın da siyasi eşit olduğu gerçeği asla değişmez ve değişmeyecektir” dedi.



Türkiye’nin garantör ülke olarak hangi adımları atacağını, müzakereler başlamadan neler yapılması gerektiğini görüşmeye başladığını kaydeden Çavuşoğlu, “Önümüzdeki süreçte neler yapacağımız konusunda biraz daha netleşecektir” ifadesini kullandı.



“YUNANİSTAN’DAKİ YANGIN İÇİN HELİKOPTER VE UÇAKLAR HAZIR”



Yunanistan’da 50 civarında insanın hayatını kaybettiği yangına da değinen Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanını aradığını ve başsağlığı dilediğini, Türkiye’nin yardıma hazır olduğunu ilettiğini ancak Yunan Dışişleri Bakanı’nın şimdilik yardıma ihtiyaçları olmadığını söylediğini belirtti. Çavuşoğlu, yangın söndürme uçak ve helikopterlerin Yunanistan hareket için hazır olduğunu söyledi.



İLK ZİYARET KKTC’YE



Türkiye’de hükümetin kurulmasıyla ilk ziyaretin KKTC’ye yapılması geleneği çerçevesinde,yeni hükümetin Dışişleri Bakanı olarak ilk ziyaretini KKTC’ye yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC’ye yaptığını, yakın gelecekte de Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın KKTC’yi ziyaret edeceğini söyledi.







