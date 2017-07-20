Çavuşoğlu: 'Almanya, Türkiye'ye Karşı Olan Tüm Teröristlerin, Terör Örgütlerinin Yeniden Faaliyete Başladığı Ana Ülke Oldu'

"PKK VE FETÖ KÖŞEYE SIKIŞMIŞ DURUMDA. İNLERİNE GİRDİK, PEŞLERİNİ BIRAKMIYORUZ"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelerin sınır dışı ettiği teröristlerin Almanya'ya sığındığını belirterek "Almanya, Türkiye'ye karşı olan tüm teröristlerin, terör örgütlerinin yeniden faaliyete başladığı ana ülke oldu." dedi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü çerçevesinde ziyaret ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa Merit Otel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye hakkındaki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Almanya ve Türkiye'nin, aralarında tarihi bağlar bulunan müttefik ülkeler olduğunu ancak son dönemde Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinde ciddi gerginliklerin meydana geldiğini anlattı.

Bu gerginliklerin nedenlerinin çok iyi şekilde analiz edilmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, teröre ve terör örgütlerine karşı ciddi mücadele veriyoruz. PKK, DHKP-C, PYD, YPG, FETÖ, DEAŞ terör örgütlerinin hepsiyle mücadele ediyoruz. Bu mücadelede binlerce şehit verdik." diye konuştu.

Terörle mücadelede hiçbir şekilde taviz vermelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "PKK ve FETÖ köşeye sıkışmış durumda. İnlerine girdik, peşlerini bırakmıyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bu iki örgütün sığındığı ana ülkenin dost ve müttefik bilinen Almanya olduğunu belirterek Almanya'nın devleti yıkmak isteyen örgütlere kendi topraklarında faaliyet göstermelerine izin verdiğini ve seyirci kaldığını kaydetti.

Almanya'nın bu örgütlerin ülkeden kaçan mensuplarına da kucak açtığına işaret eden Çavuşoğlu, "Özellikle ilettiğimiz taleplere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ilettiği taleplere de her zaman şu cevapları vermişlerdir; '4 bin dosya var. Bağımsız yargı bunu takip ediyor. Sizin parlamentonuzu bombalayan teröristler, sizi yıkmak için faaliyet gösteren teröristler bizim için terör örgütü değildir' anlayışıyla hareket ediyorlar." ifadesini kullandı.

"BAZI ÜLKELERİN SINIR DIŞI ETTİĞİ TERÖRİSTLER ALMANYA'YA SIĞINIYOR"

Bazı ülkelerin sınır dışı ettiği teröristlerin Almanya'ya sığındığını belirterek Çavuşoğlu, "Almanya, Türkiye'ye karşı olan tüm teröristlerin, terör örgütlerinin yeniden faaliyete başladığı ana ülke oldu" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin verdiği sözü tutması gerektiğini vurgulayarak bugüne kadar imzaladıkları anlaşmaların yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.