Çavuşoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

ÇAVUŞOĞLU: “AMACIMIZ EMEĞİN DEĞER BULMASI, ALIN TERİNE, İNSAN HAYATINA, İŞÇİLERİMİZİN NASIR TUTAN ELLERİNE GEREKEN DEĞERİ VEREBİLMEK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, emeğin en yüce değer olduğuna inanan ve insanlık onurunu korumayı esas alan dünya ve siyaset anlayışına sahip olduklarını belirtti.

Nazım Çavuşoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, yaşamdaki en kutsal değerlerden biri olan alın terinin bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs’ta emekçileri selamladı.

Bakan Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1 Mayıs ‘Emek en yüce değerdir’ diyenlerin bayramıdır. İşçi ve emekçinin hatırlandığı bu özel günde amacımız ve çabalarımız emeğin değer bulması, alın terine, insan hayatına, işçilerimizin nasır tutan ellerine gereken değeri verebilmektir.

Emeğin en yüce değer olduğuna inanan ve insanlık onuruna korumayı esas alan dünya ve siyaset anlayışına sahibiz.

Üreticilerimizin ürettiklerinin değer bulabilmesi için hükümet olarak girişimlerimiz ve çabalarımız artarak devam edecektir. Daha iyi çalışma koşullarının yaratılması, insan onuruna yaraşır koşulların ve emeğin karşılığı ücrete, sosyal güvenceye sahip olması hepimizin umududur. Bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm işçi ve emekçilerimizin, Emek ve Dayışma Günü’nü kutluyorum.“