FLAŞ HABER

Soyguna 2 Tutuklama

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:11

Çatom Koop’tan Yeni Hizmet...

Kıbrıs Türk Kültürü’nün yaşatılması amacıyla köy kadınları tarafından kurulan KKTC’nin ilk kadın kooperatifi ÇATOM KOOP, ürettiklerini satabileceği mekan oluşturdu.

Çatom Koop'tan Yeni Hizmet...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Kıbrıs Türk Kültürü’nün yaşatılması amacıyla köy kadınları tarafından kurulan KKTC’nin ilk kadın kooperatifi ÇATOM KOOP, ürettiklerini satabileceği mekan oluşturdu.

CATOM KOOP Başkanı Arzu Pürtül konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Dipkarpaz Zafer Burnu yolu çıkışında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda yer alan mekanda, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan yufka, mantı, içli köfte, gözleme, hellim, yoğurt, börek, bidda badadez, reçel, tost, sandviç gibi birçok köy ürünü satışa sunulurken, ürünlerin hazırlanmasında köyde üretilen sebze ve meyveler kullanılıyor” ifadelerine yer verdi.

Mekanın her gün 11.00 - 23.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirten Pürtül, "çok yakında sadece Pazar günleri dükkan önündeki galiflerde köyden birçok kadının katılımıyla ky pazarı oluşturacaklarını" da kaydetti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Müzakereler durdurulsun..." "Müzakereler durdurulsun..."
DİKKAT! ELEKTRİK KESİNTİSİ DİKKAT! ELEKTRİK KESİNTİSİ
KKTC’de Geçtiğimiz Hafta 63 Kaza Meydana Geldi KKTC’de Geçtiğimiz Hafta 63 Kaza Meydana Geldi
Polis Haberleri… Polis Haberleri…
DEV-İŞ, Asgari Ücreti Eleştirdi DEV-İŞ, Asgari Ücreti Eleştirdi
Gazimağusa Sahilinden Başlayan Mavi Yolculuk Gazimağusa Sahilinden Başlayan Mavi Yolculuk
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

"Müzakereler durdurulsun..."

Haberi Oku