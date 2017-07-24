Çatom Koop’tan Yeni Hizmet...

Kıbrıs Türk Kültürü’nün yaşatılması amacıyla köy kadınları tarafından kurulan KKTC’nin ilk kadın kooperatifi ÇATOM KOOP, ürettiklerini satabileceği mekan oluşturdu.

CATOM KOOP Başkanı Arzu Pürtül konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Dipkarpaz Zafer Burnu yolu çıkışında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda yer alan mekanda, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan yufka, mantı, içli köfte, gözleme, hellim, yoğurt, börek, bidda badadez, reçel, tost, sandviç gibi birçok köy ürünü satışa sunulurken, ürünlerin hazırlanmasında köyde üretilen sebze ve meyveler kullanılıyor” ifadelerine yer verdi.

Mekanın her gün 11.00 - 23.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirten Pürtül, "çok yakında sadece Pazar günleri dükkan önündeki galiflerde köyden birçok kadının katılımıyla ky pazarı oluşturacaklarını" da kaydetti.