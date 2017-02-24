Çatalköy’de Ölümlü Kaza

Polisin açıklamasına göre saat 13.15 sıralarında, Neil Harvey Silbery (E-72), JK 703 plakalı salon aracıyla Girne-Değirmenlik anayolunda Çatalköy-Cornaro kavşağı olarak bilinen 6-7’nci kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçti.

KARŞI ŞERİDE GEÇEREK ÖLÜMLÜ KAZAYA NEDEN OLAN 72 YAŞINDAKİ SILBERY TUTUKLANDI