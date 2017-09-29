Çatalköy’de kokain bulundu



Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber





Çatalköy’de alınan ihbar üzerine ikametgâhında kokain bulunan zanlı Naim Kerim ve ona uyuşturucu sağlayan zanlı Mehmet Hakkı Aktuğ tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Naim Kerim’in Çatalköy’de bulunan ikametgâhında 28 Eylül tarihinde alınan ihbar üzerine mahkeme emri ile yapılan aramada salon kısmında sehpa üzerinde bulunan ahşap sandık içerisinde şeffaf naylon içerisinde 8 paket şeklinde toplam 8 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlı Kerim’den alınan gönüllü ifadesinde konu uyuşturucu maddeyi 27 Eylül tarihinde huzurda bulunan zanlı Mehmet Hakkı Aktuğ’dan aldığını itiraf etmesi üzerine Aktuğ’un da yakalandığını belirtti. Polis zanlı Aktuğ’dan alınan ifade de ise Aktuğun konu uyuşturucu maddeyi zanlı Kerim’in yönlendirmesi ile Güney Kıbrıs’tan 1100 Euro karşılığında 10 gram olarak aldığını ve Kerime Teslim ettiği itirafında bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu alınması gereken ifadeler bulunduğunu ve zanlıların ifadelerinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.