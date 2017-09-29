Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Eylül 2017 Cuma 12:16

Çatalköy’de kokain bulundu

Çatalköy'de kokain bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

 Çatalköy’de kokain bulundu

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber


Çatalköy’de alınan ihbar üzerine ikametgâhında kokain bulunan zanlı Naim Kerim ve ona uyuşturucu sağlayan zanlı Mehmet Hakkı Aktuğ tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Naim Kerim’in Çatalköy’de bulunan ikametgâhında 28 Eylül tarihinde alınan ihbar üzerine mahkeme emri ile yapılan aramada salon kısmında sehpa üzerinde bulunan ahşap sandık içerisinde şeffaf naylon içerisinde 8 paket şeklinde toplam 8 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis zanlı Kerim’den alınan gönüllü ifadesinde konu uyuşturucu maddeyi 27 Eylül tarihinde huzurda bulunan zanlı Mehmet Hakkı Aktuğ’dan aldığını itiraf etmesi üzerine Aktuğ’un da yakalandığını belirtti. Polis zanlı Aktuğ’dan alınan ifade de ise Aktuğun konu uyuşturucu maddeyi zanlı Kerim’in yönlendirmesi ile Güney Kıbrıs’tan 1100 Euro karşılığında 10 gram olarak aldığını ve Kerime Teslim ettiği itirafında bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu alınması gereken ifadeler bulunduğunu ve zanlıların ifadelerinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
çatalköyÇatalköy KokainMehmet Hakkı AQktuğMehmet SevinçGüney KıbrısUyuşturucuKKTC Uyuşturucu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avusturya Büyükelçisi: “ara Anlaşmalar Olabilir” Avusturya Büyükelçisi: “ara Anlaşmalar Olabilir”
“Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın... “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın...
TKP Yeni Güçler: “bazı Siyasi Partiler Devlet Olanaklarını Kullanarak Hükümette Yer Almayı Başarıyor” TKP Yeni Güçler: “bazı Siyasi Partiler Devlet...
Polis Memuru Görevi Başında Ağır Yaralandı Polis Memuru Görevi Başında Ağır Yaralandı
“KKTC'DE 100 BİNİ AŞKIN TÜRK SEÇMEN VAR” “KKTC'DE 100 BİNİ AŞKIN TÜRK SEÇMEN VAR”
LTB’den Küçük Kaymaklı Eski Köy Mezarlığı Konusunda Çağrı... LTB’den Küçük Kaymaklı Eski Köy Mezarlığı...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Avusturya Büyükelçisi: “ara Anlaşmalar...
Avusturya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Karl Müller, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yaptığı...

Haberi Oku