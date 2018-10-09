Çatalköy’de Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri 12-13 Ekim’de

Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri bu yıl “Gurtarıng Yeylim” sloganıyla 12-13 Ekim’de yer alacak.



Çatalköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, etkinliğin tanıtımı için bugün basın toplantısı düzenlendi.



Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu yaptığı konuşmada, Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri’nin tamamen Kıbrıs kültürünü yansıtan ve ada genelinde marka olmuş bir festival olduğunu belirtti.



Sanatçı ve sanata desteği kendilerine misyon edindiklerini ifade eden Hulusioğlu, bu yılki Sanat Günlerinde çevre konusunu işleyeceklerini söyledi.



ÖZTOPRAK



Moda Tasarımcısı Abdullah Öztoprak, 7’nci kez katıldığı Beşparmaklar Kültür Sanat Günlerine katılma sebebinin, festivalin sanata ve sanatçıya değer veren sosyal sorumluluk projelerini de içermesi olduğunun söyledi



“ZİRA” adlı gösterisinde model oyuncu ve dansçılarıyla birlikte çevre konusunu işleyeceklerini bunun yanında Thalassaemia Derneği’ne de etkinliklerinde yer verip onların bu mücadelelerine destek olmayı hedeflediklerini ifade eden Öztoprak, bu yıl kendisi tarafında organize edilen beste, güfte ve şarkı yarışması düzenleneceğini ifade etti.



Öztoprak, yarışmada 13 finalistin canlı orkestra eşliğinde yarışacağını, finalistlerin eserlerinin yer alacağı özel albümün gelirinin de Thalassaemia Derneği’ne bağışlanacağını söyledi.