Çatalköy’de 12 sandıktan 5’i açıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI
24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Çatalköy’de toplam 12 sandıktan 5’i açıldı.
Buna göre, kayıtlı seçmen 3504; Oy kullanan seçmen sayısı 966; Geçerli oy sayısı 939 ; Geçersiz oy 27.
Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
BAĞ43 Mehmet Hulusioğlu (BAĞ43) 510 54.31
BAĞ44 Serdar İlhan (BAĞ44) 429 45.69
Son Güncelleme: 24.06.2018 20:47