Çatalköy’de 12 sandıktan 5’i açıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI



24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya devam ediyor.



Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan gayrı resmi sonuçlara göre, Çatalköy’de toplam 12 sandıktan 5’i açıldı.



Buna göre, kayıtlı seçmen 3504; Oy kullanan seçmen sayısı 966; Geçerli oy sayısı 939 ; Geçersiz oy 27.



Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıBAĞ43Mehmet Hulusioğlu (BAĞ43)51054.31BAĞ44Serdar İlhan (BAĞ44)42945.69