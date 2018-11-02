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Çatalköy’de Khyd Yararına Etkinlik...

1-31 EKİM “MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME VE FARKINDALIK AYI”...

Çatalköy’de Khyd Yararına Etkinlik...

1-31 EKİM “MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME VE FARKINDALIK AYI”...

02 Kasım 2018 Cuma 10:02
Çatalköy’de Khyd Yararına Etkinlik...
1-31 EKİM “MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME VE FARKINDALIK AYI”...

ÇATALKÖY’DE KHYD YARARINA ETKİNLİK DÜZENLENDİ


Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Çatalköy’de, 1-31 Ekim “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” nedeniyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına etkinlik düzenlendi.

Çatalköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çatalköy İlkokulu ile Belediye tarfından düzenlenen etkinlik kapsmında, öğrencilerin hazırladığı yiyecekler satıldı ve öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı müzik gösterileri ve eğlenceler gerçekleştirildi.
Okuldaki etkinliğin ardından bölge esnafından ve vatandaşlardan  KHYD adına yardım toplandı.
HULUSİOĞLU: “ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ”
Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, etkinlik nedeniyle yaptığı açıklamada, erken teşhis olursa kanseri atlatmanın %95 oranında mümkün olduğunu ifade ederek “Her 8 kişiden birinin bu hastalığa yakalanması sözkonusu. Bu etkinliğimizden gelen gelirle bu hastalıkla mücadele edenlere az da olsa katkımız olduysa ne mutlu bize” dedi.

(ÖZ/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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