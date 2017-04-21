Çatalköy’de Çalıştığı Otel İnşaatının 1. Katından Düşen Mohammed Khawar Adlı İşçi Ağır Yaralandı

Lefkoşa, 21 Nisan 17 : Çatalköy’de çalıştığı otel inşaatının 1. katından düşen Mohammed Khawar (E-32) adlı işçi, ağır yaralandı.
Polis basın bültenine göre, olay bu sabah saat 09:00 sıralarında Khawar’ın inşaatın birinci katında çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu meydana geldi.
Tesisat boşluluğundan yaklaşık 6.5 metre yüksekten beton zemine düşen Khawar ağır yaralandı.
Kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde ilkyardım tedavisi gören Khawar, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.
Mohammed Khawar’ın hayati tehlikesi bulunuyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(UG/ÖK)