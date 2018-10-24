Çatalköy Ve Haspolat’taki iki iş kazası





Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Çatalköy’de, Derin Vadi mevkiindeki bir inşaata ait perde duvar yapımı için iskele üzerinde demir bağlama işi yapan Yunus Emre Metin (E-24) ve Haydar Metin (E-38), toprak kayması sonucu iskelenin devrilmesiyle düşerek yaralandılar.



Yunus Emre Metin sağ kalça kemiğindeki kırık, Haydar Metin de omurgasındaki çatlak tespitiyle Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde ortopedi servisinde müşahede altına alındılar.



Öte yandan Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde, merdiven üzerinde boya işi yapan 29 yaşındaki Mehmet Akpınar da dün dengesini kaybedip düşerek ağır şekilde yaralandı.



Mehmet Akpınar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde belinde kırık teşhisiyle nöroloji servisinde müşahede altına alındı.



İKİ GRUP GENÇ KAVGA ETTİ, BİRİNİN KAFATASI ÇATLADI



Lefkoşa’da dün Köşklüçiftlik Şehit Pilot Yüzbaşı Gültekin Şengör Sokak’ta M.E. (E-32), Z.A.’den oluşan (E-25) grup ile M.A. (E-24) ve S.K.’den (E-27) oluşan grup arasında çıkan kavga sırasında S.K. başına attığı darbe nedeniyle kafatasında çatlak oluştu.



S.K. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı. M.E. ve M.A.H. tutuklandı, Z.A. aranıyor.



FOTOĞRAF ÇEKERKEN DÜŞÜP AĞIR YARALANDI



Dipkarpaz Apostolos Andreas Manastırı önündeki boş arazide, eşeklerin fotoğrafını çektiği sırada dengesini kaybedip düşen Alain Jacgues Mach Bolley (E-86) adlı turist ağır yaralandı.



Başını çarpan Bolley’in kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.



AHMET ÇETİN 15 EKİM’DEN BERİ KAYIP



Girne’de sakin 30 yaşındaki Ahmet Çetin’in 15 Ekim tarihinden beri kayıp olduğu bildirildi.

