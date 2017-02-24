Çatalköy'de feci kaza: 1 ölü!

Polisin açıklamasına göre saat 13.15 sıralarında, Neil Harvey Silbery (E-72), JK 703 plakalı salon aracıyla Girne-Değirmenlik anayolunda Çatalköy-Cornaro kavşağı olarak bilinen 6-7’nci kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçti.

KARŞI ŞERİDE GEÇEREK ÖLÜMLÜ KAZAYA NEDEN OLAN 72 YAŞINDAKİ SILBERY TUTUKLANDI

irne - Çatalköy yolunda 13:40 sularında meydana gelen trafik kazasında, JK 703 plakalı Jeep marka bir araç yolun karşı şeridine geçerek, Alesta Kebap’a ait bir motorlu sürücüye çarptı. Çarpma sonucu paket servis elemanı Bangladeş uyruklu 35 yaşındaki Mohammed Sazzad Hossain olay yerinde hayatını kaybetti.