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24 Şubat 2017 Cuma 11:37

Çatalköy'de feci kaza: 1 ölü!

Çatalköy - Arapköy yolunda gerçekleşen trafik kazasında motorlu araç sürücüsü feci şekilde can verdi.

Çatalköy'de feci kaza: 1 ölü!
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 Girne - Çatalköy yolunda 13:40 sularında meydana gelen trafik kazasında, JK 703 plakalı Jeep marka bir araç yolun karşı şeridine geçerek, Alesta Kebap’a ait bir motorlu sürücüye çarptı. Çarpma sonucu paket servis elemanı Bangladeş uyruklu 35 yaşındaki Mohammed Sazzad Hossain olay yerinde hayatını kaybetti.

BANGLADEŞ UYRUKLU 35 YAŞINDAKİ HOSSAIN YAŞAMINI KAYBETTİ

KARŞI ŞERİDE GEÇEREK ÖLÜMLÜ KAZAYA NEDEN OLAN 72 YAŞINDAKİ SILBERY TUTUKLANDI

 Çatalköy’de bugün öğle saatlerinde bir arabanın sağ şeride geçip motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Bangladeş uyruklu 35 yaşındaki Mohammed Sazzad Hossain hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre saat 13.15 sıralarında, Neil Harvey Silbery (E-72), JK 703 plakalı salon aracıyla Girne-Değirmenlik anayolunda Çatalköy-Cornaro kavşağı olarak bilinen 6-7’nci kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçti.

Silbery’nin aracı, karşıdan gelen Bangladeş uyruklu Mohammed Sazzad Hossain’in kullandığı NZ 569 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hossain, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

JK 703 plakalı aracın sürücüsü Neil Harvey Silbery ise tutukandı.

Mohammed Sazzad Hossain’in hayatını kaybettiği bugünkü kazayla 2017 yılında trafikteki ölü sayısı 5’e yükselmiş oldu.


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Çatalköy’de Ölümlü Kaza
Çatalköy’de bugün öğle saatlerinde bir arabanın sağ şeride geçip motosiklete çarpması sonucu meydana...

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