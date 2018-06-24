Çatalköy Belediye Başkanı Tekrar Mehmet Hulusioğlu Oldu

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI



24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Çatalköy Belediye Başkanı yüzde 54.53 oranla tekrar Bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu oldu. Hulusioğlu da yerini korudu.



Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Çatalköy’de 12 sandıkta 2440 oydan 87 oy geçersiz sayıldı.



Bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu 1283 oy alarak yüzde 54. 53 oranla belediye başkanı seçildi.



Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıBAĞ43Mehmet Hulusioğlu (BAĞ43)128354.53BAĞ44Serdar İlhan (BAĞ44)107045.47