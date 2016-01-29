Casino’da Dehşet Saçtı

CASİNO’DA DEHŞET SAÇTI

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Evrim Kamalı





Merit Casino da kendisine küfür ettiğibi gerekçesi ile yanında taşıdığı bıçakla dehşet saçan zanlı tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Samet Öztürk olayla ilgili bulguları aktardı. Öztürk, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Merit Casino da 28 Ocak tarihinde saat 18.00 raddelerinde, zanlı Ferhat Hazırlar’ın iki gün önce kendisine küfür ettiği gerekçesi ile yanında kanunsuz olarak bulundurduğu 17 cm bıçak ile Ömer Demiri sol kaşı üzerinden yaraladığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının TC vatandaşı olup ülkemizde kaçak olarak bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı işsiz olduğunu ve bunalım geçirdiğini söyleyerek sanki herkes bana küfür edip aşağılıyor gibi hissediyorum, buradan çok sıkıldım Kıbrıs’tan gitmek istiyorum dedi.

Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu huzurunda bulunan şahadeti değerlendirerek zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile 1 ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.







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