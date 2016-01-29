Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Casino’da Dehşet Saçtı

Merit Casino'da yanında taşıdığı bıçakla dehşet saçtı...

Casino’da Dehşet Saçtı

Merit Casino'da yanında taşıdığı bıçakla dehşet saçtı...

29 Ocak 2016 Cuma 17:13
Casino’da Dehşet Saçtı
banner238

 CASİNO’DA DEHŞET SAÇTI

Kıbrıs Manşet Özel Haber
Evrim Kamalı



Merit Casino da kendisine küfür ettiğibi gerekçesi ile yanında taşıdığı bıçakla dehşet saçan zanlı tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Samet Öztürk olayla ilgili bulguları aktardı. Öztürk, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Merit Casino da 28 Ocak tarihinde saat 18.00 raddelerinde, zanlı Ferhat Hazırlar’ın iki gün önce kendisine küfür ettiği gerekçesi ile yanında kanunsuz olarak bulundurduğu 17 cm bıçak ile Ömer Demiri sol kaşı üzerinden yaraladığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının TC vatandaşı olup ülkemizde kaçak olarak bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı işsiz olduğunu ve bunalım geçirdiğini söyleyerek sanki herkes bana küfür edip aşağılıyor gibi hissediyorum, buradan çok sıkıldım Kıbrıs’tan gitmek istiyorum dedi.

Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu huzurunda bulunan şahadeti değerlendirerek zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile 1 ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.



......................................

Son Güncelleme: 29.01.2016 17:16
Anahtar Kelimeler:
Casino’da Dehşet SaçtıMerit Casino
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim