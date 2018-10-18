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Casino soruşturmasında yeni tutuklu

Merit Royal Casino soruşturmasında polis aynı yöntemle sahtekârlıkla para temin eden Mustafa Önan isimli kişiyi dün tespit ederek bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkardı.

Casino soruşturmasında yeni tutuklu

Merit Royal Casino soruşturmasında polis aynı yöntemle sahtekârlıkla para temin eden Mustafa Önan isimli kişiyi dün tespit ederek bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkardı.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:32
Casino soruşturmasında yeni tutuklu

Casino soruşturmasında yeni tutuklu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manset Özel Haber

Merit Royal Casino soruşturmasında polis aynı yöntemle sahtekârlıkla para temin eden Mustafa Önan isimli kişiyi dün tespit ederek bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkardı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolun’da görevli polis memuru Ali Aslan, zanlı Mustafa Önan’ın “Müstahdem tarafından sirkat” , “Başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahtekârlıkla para temini” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Ali Aslan, zanlının 22 Eylül ve 5 Ekim tarihleri arasında A.C., isimli kişinin kimliğine bürünerek casino kasasından oyun oynamış gibi gösterip 2 bin 100 Dolar parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. Zanlı aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığını belirten Aslan, Önan’ın bir gün tutuklu kalmasını talep etti. Aleyhinde bir gün tutukluluk emri verilen zanlı Önan’ın bugün ek tutukluluk süresi ile yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
CasinoDava
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